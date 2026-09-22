Redacción ElDesmarque Madrid, 22 SEP 2026 - 11:59h.

El delantero del Real Madrid ha explicado su vínculo con África y lo querido que se siente por el continente

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Kylian Mbappé tiene el próximo 26 de octubre marcado en rojo en el calendario. Ese lunes se entregará en Londres el Balón de Oro 2026 y el delantero del Real Madrid volverá a estar entre los candidatos al galardón. A algo más de un mes para conocer el resultado de la votación, el francés ha hablado con RFI (Radio France Internationale) y ha querido recordar el vínculo que mantiene con África, una parte de su identidad que, según explica, nunca ha dejado atrás.

Kylian Mbappé reivindica sus raíces africanas para el Balón de Oro

El atacante de Real Madrid ha insistido en que sus orígenes continúan muy presentes en su vida y ha recordado sus viajes a Camerún, país de procedencia de su padre, Wilfried Mbappé. “Siempre he tenido una educación impregnada de cultura africana, aunque nací en Francia y lo hice todo en Francia”, explicó. “He vuelto a Camerún no hace mucho. Solía ir allí cuando era pequeño y lo pasaba increíble”.

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Mbappé también ha destacado la acogida que recibe cada vez que visita el continente africano. “Siempre me reciben con muchísimo cariño. Siento el amor de la gente”, señaló. Además, el parisino fue preguntado directamente por los votantes africanos del Balón de Oro. “Quiero darles las gracias por el apoyo durante todos estos años”, apuntó. El delantero francés cerró su mensaje con una referencia directa al premio. “Creo que, teniendo orígenes africanos, siempre es un placer que la gente me relacione con el Balón de Oro. Les doy las gracias por todo y espero poder ganar el Balón de Oro y, de una manera u otra, dedicárselo también a ellos”.

Kylian Mbappé solo es superado por Messi en nominaciones al Balón de Oro

El francés forma parte de los 30 nominados al Balón de Oro 2026, siendo sus principales rivales Lamine Yamal, Harry Kane y Ousmane Dembélé, entre otros. La gala se celebrará el 26 de octubre en Londres y será la 70ª edición del premio. El francés, con esta, afronta su novena nominación al galardón, una cifra que le sitúa entre los jugadores con mayor presencia histórica en la lista. Solo Lionel Messi, con 17, supera su registro entre los candidatos de esta edición. Harry Kane suma ocho y Lamine Yamal tres.