El Real Madrid asegura que sufre un esguince de grado III

Mourinho empeora a Xabi, firma el peor arranque desde Lopetegui y empieza estar señalado

Compartir







La entrada de Kang In Lee sobre Fede Valverde sigue generando controversia. Ya no sólo desde el punto de vista arbitral, pues incluso el CTA ha admitido que el surcoreano debió ser expulsado, sino también desde el punto de vista físico. El Real Madrid ha emitido este martes un parte médico del uruguayo asegurando que sufre un esguince de grado III, lo que en condiciones normales le tendría más de un mes de baja. Por contra, los aficionados colchoneros ponen en duda esa lesión.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución", ha informado el club blanco a través de sus canales oficiales.

PUEDE INTERESARTE Futre convierte el error reconocido por Clattenburg en la final de Milán en meme de la impresora

La cuestión es que, a su vez, varios periodistas cercanos a la información del Real Madrid han asegurado que Valverde estará entre dos y tres semanas de baja. Es decir, que se perderá los amistosos de su selección, pero no está descartado para el próximo duelo liguero ante el Villarreal del 10 de octubre.

Y es ahí donde ha surgido la gran duda. ¿Puede recuperarse un jugador de un esguince de grado III en apenas dos o tres semanas? Cabe recordar que la polémica entrada se produjo durante la primera mitad del encuentro, pero el uruguayo en ningún caso fue sustituido y completó los 90 minutos. De hecho, su rapidez a la hora de levantarse del terreno de juego propició, muy probablemente, que al VAR no le diera tiempo a revisar la acción, pues el balón se puso en juego de forma casi instantánea.

En este contexto, aficionados del Atlético, aficionados del Barça e incluso tertulianos de El Chiringuito se han mostrado bastante sorprendidos con este parte médico: "Veremos en dos semanas si el Madrid miente en su comunicado o no", ha escrito Jota Jordi.

Las reacciones a la lesión de Fede Valverde: "Alguien miente"

Principalmente, han sido seguidores rojiblancos los que han puesto en duda a través de las redes sociales la veracidad de este parte médico. Entre ellos, un fisioterapeuta que asegura que este tipo de lesiones, en condiciones, se traducen en "dos o tres meses de baja", mientras que la prensa madridista insiste en las dos o tres semanas. De momento, habrá que esperar acontecimientos, pues José Mourinho ha dado toda la semana de vacaciones a su plantilla, que no volverá al trabajo hasta el próximo lunes.