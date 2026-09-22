El exjugador del Atlético recuerda los fallos del árbitro en la final la Champions de 2016

Mourinho empeora a Xabi, firma el peor arranque desde Lopetegui y empieza estar señalado

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Paulo Futre vuelve a tirar de ironía. Aprovechando la polémica rueda de prensa de José Mourinho tras perder el derbi en el Metropolitano, el exjugador del Atlético de Madrid se ha convertido en uno de los agitadores de las redes sociales durante las últimas horas gracias a sus memes. El último, recordando el polémico arbitraje de Mark Clattenburg que favoreció al Real Madrid en Milán, nada menos que en una final de la Champions League.

A través de su cuenta de Instagram, el portugués ha tirado de Inteligencia Artificial para que una impresora imprima un folio con la noticia en la que Clattemburg reconoció que se equivocó en la final disputada en San Siro en mayo de 2016 y que acabó con triunfo madridista en la tanda de penaltis.

"En esa final, el Real Madrid se puso 1-0 en la primera parte, pero el gol fue en fuera de juego por muy poco. Nos dimos cuenta en el descanso. Era una acción difícil y mi asistente falló", reconoció el árbitro muchos años después de aquella polémica final.

Una final en la que, por cierto, Sergio Ramos detuvo un centro con el brazo extendido dentro del área sin que se decretara penalti y el propio Ramos, autor del gol en fuera de juego, dio una dura patada por detrás a Yannick Carrasco cuando encaraba la portería contraria en el descuento sin que le mostraran más que amarilla pese a las protestas atléticas. Tres acciones que debieron favorecer al Atlético pero que se quedaron en el limbo, como tantas otras veces ante el eterno rival a lo largo de su historia.