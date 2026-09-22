María Trigo 22 SEP 2026 - 18:18h.

Un repaso a los últimos interncambios públicos de mensajes que se han hecho entre ambos

La cervecería en la que se han juntado Marcos Llorente, Griezmann, Koke y Lenglet con sus amigos

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Marcos Llorente es un gran amante de la gastronomía. El futbolista del Atlético de Madrid ha explicado en multitud de ocasiones los pilares de su filosofía de vida. En ella nunca falta una buena copa de vino. En sus redes sociales es habitual ver cómo muestra alguno de los que consume y, tras ganar el Mundial con España, tampoco ocultó que había bebido más de lo normal. En esta pasión por los vinos, en los últimos días se produjo un hecho bastante curioso relacionado con Diverxo, el restaurante del Dabiz Muñoz, considerado uno de los mejores del mundo.

La curiosa bienvenida a Marcos Llorente

Según publicó el propio jugador, el chef, que es un gran fan del Atleti, lo recibió en su restaurante con una bonita carta dedicada que decía así: "A Marcos Llorente y a Guille les unió el vino. Y nosotros tenemos la suerte de que esa amistad pase muchas veces por nuestra mesa. Lo único preocupante es que, cuando llegan ellos, nuestra bodega empieza a ponerse nerviosa. Con razón. Bienvenidos a DiverXO". A Llorente le hizo tanto ilusión que fue el que reveló ese detalle en Instagram haciendo referencia a que es un gran habitual del restaurante: "En casa. No me canso de venir".

Un tupper post derbi

Como se puede ver en la imagen anterior, la relación entre Dabiz Muñoz y Marcos Llorente es especial. Tanto es así que este domingo, mientras el cocinero preparaba comida para ver el derbi contra el Real Madrid, le envió un mensaje por las stories de su Instagram: "Grasa, humo, caramelización y mucho sabor. No las recuerdo mejores. Me han sobrado muchas, Marcos Llorente. ¿Te preparo un tupper para después del partido?". Como es lógico, el futbolista rojiblanco no lo vio hasta que terminó el encuentro. Mientras celebraba la victoria en el derbi, le respondió con un "voy volando. Dame media hora".

Una historia de comida, vino y mucho Atleti.