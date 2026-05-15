María Trigo 15 MAY 2026 - 14:18h.

No hay rastro del fútbol entre las cosas favoritas de las que ha presumido

La cervecería en la que se han juntado Marcos Llorente, Griezmann, Koke y Lenglet con sus amigos

Compartir







Marcos Llorente está disfrutando de unos días de vacaciones aprovechando los días de descanso que les ha dado el Cholo Simeone. Un viaje que, además, lo ha compartido con su gran amigo Antoine Griezmann, al que le quedan días para abandonar la entidad. Las familias de ambos futbolistas del Atlético de Madrid no es la primera vez que comparten momentos de ocio.

Son muy amigos y no lo ocultan (ni deben, claro está). Una escapada al sol, las playas y las aguas cristalinas de Formentera en la que han disfrutado del clima y la gastronomía tanto en el barco en el que estaban como en restaurantes. Mucho marisco, caviar, cava, vino... y hasta pizzas que le llevaron a la embarcación.

PUEDE INTERESARTE Griezmann no es el único: nueve jugadores del Atlético de Madrid podrían despedirse del Metropolitano ante el Girona

¿Qué es lo más le gusta a Marcos Llorente?

El internacional español ha reconocido en varias ocasiones que piensa en la retirada y que el fútbol no lo va a consumir. Es una persona que tiene muy claros sus ideales y que no duda en manifestar sus opiniones ni en defender lo que para él es importante. En este caso, en el post en el que ha mostrado esta escapada a Formentara ha querido revelar que ha disgrutado de las tres cosas que más le gustan en la vida. Entre ellas, no hay ni rastro del fútbol.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid y Villarreal se juegan una millonada en las dos últimas jornadas de LALIGA

"Las 3 cosas que más me gustan en mi vida: Sol. Familia. Gastronomía", escribió Marco Llorente en el post que se muestra arriba. En este sentido, hace menos de dos meses que el futbolista habló de ponerle una fecha límite a su retirada, explicando los motivos que le llevan a ello: "De los 35 no creo que pase". "Por muchas cosas. Siempre hablo de la balanza. Al final siempre las pongo en cada situación de la vida y creo que a los 35 años no me compensará hacia el fútbol y sí hacia la vida. Es lo que siento y creo ahora. Luego la vida da muchas vueltas, pero no creo que dure más de 35 años con este deporte".