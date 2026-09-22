"Traspasa todos los límites", señala el club

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Día de comunicados en el Real Madrid. Tras señalar de manera pública a Javier Tebas por sus últimas publicaciones en las redes sociales, el club se ha dirigido también al periodista Juanma Castaño, quien este lunes publicó un artículo de opinión en el diario ABC en el que criticaba la gestión de Florentino Pérez durante los últimos años y comparaba la televisión oficial del club con el diario Gara.

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En su comunicado, el Madrid ha calificado de "deplorable e inadmisible" la comparación de la entidad "con un periódico cuya historia está vinculada al mundo de la banda terrorista ETA" y entienden que es algo que "traspasa todos los límites".

Comunicado oficial del Real Madrid contra Juanma Castaño

"El Real Madrid C. F. considera absolutamente deplorable e inadmisible la comparación realizada por el periodista de la Cope Juanma Castaño entre Realmadrid TV y el diario Gara, en un artículo publicado hoy en el diario ABC.

Nuestro club entiende que comparar al medio oficial del Real Madrid con un periódico cuya historia está vinculada al mundo de la banda terrorista ETA, constituye un ejercicio extremadamente grave que traspasa todos los límites.

Realmadrid TV ejerce legítimamente su derecho a informar y a defender los intereses de nuestro club, de sus socios y de sus aficionados, y es el medio de comunicación oficial de un club con 124 años de historia, que representa la sensibilidad y los valores de millones de aficionados en todo el mundo.

El Real Madrid se reserva el derecho de adoptar las medidas que considere oportunas ante un ataque que es del todo inaceptable".