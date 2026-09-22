Fran Duarte Madrid, 22 SEP 2026 - 15:40h.

Ante la poca autocrítica del Real Madrid por el juego del equipo, Manu Carreño ha comenzado el informativo de ElDesmarque demostrando que los merengues deben trabajar más

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El inicio de temporada del Real Madrid está dejando mucho que desear. Tras 7 jornadas de LALIGA y una de Champions League, el conjunto blanco suma dos derrotas y seis victorias en los primeros ocho encuentros oficiales con José Mourinho en el banquillo. Justo después de la derrota contra el Atlético de Madrid en el derbi madrileño, desde el club solo han transmitido sus quejas por el arbitraje, con José Mourinho desatado en rueda de prensa, pero no ha habido casi autocrítica a excepción de Mbappé que aseguró que tenían “que trabajar más”. Por eso Manu Carreño ha comenzado el programa de ElDesmarque en Cuatro haciendo énfasis en los mayores problemas del club blanco en este inicio y lo que tienen que hacer para mejorar la situación.

Manu Carreño saca a relucir el mayor problema del Madrid de Mou

El trabajo defensivo y el esfuerzo de los jugadores ha sido uno de los mayores quistes del Real Madrid en estos dos últimos años sin títulos. Un problema que parecía que iba a acabar con la llegada de Mourinho, pero la realidad es que falta todavía mucho trabajo por hacer en este sentido. “Con esta frase de Kylian Mbappé se quedan los madridistas. Lo ha dicho el jugador francés: ‘Hay que trabajar más’”, comienza el presentador en su editorial. “¿Sabéis cuál es el equipo que más corre en Primera División? El Elche, con 105.61 kilómetros. ¿Sabéis cuál es el segundo? El Barça… No está reñido el talento con el esfuerzo, ¿verdad? ¿Sabéis cuál es el último? Sí, el Real Madrid, casi 20 kilómetros menos. Pero si lo comparamos con las otras cuatro grandes ligas más la española, el equipo que menos corre en Europa es el Real Madrid. Así que sí. Mbappé tiene razón, hay que trabajar más”, sentencia Carreño en su editorial.

El periodista y presentador también se ha referido a las críticas a Vinicius y Mbappé y la dupla que forman que no termina de encajar. “Hay que trabajar más, defender más y también producir más. Dos jugadores con tanto talento no pueden tener estas estadísticas. En el derbi 0 goles, 0 asistencias, 0 tiros a puerta y 0 ocasiones creadas. Solo 3 regates Kylian y 1 Vinicius y pérdidas de balón 15 de Mbappé y 7 de Vinicius. No me extraña que esta conexión en su tercer año consecutivo siga bajo el foco”.