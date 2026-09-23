Ángel Cotán 23 SEP 2026 - 09:47h.

El jugador del Como ironizó también con su hipotético desempeño en el centro del campo blanco

Luis Milla explica el motivo de su fichaje fallido por el Atlético de Madrid: "Era algo especial"

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El Real Madrid se marcha al parón internacional con el sinsabor del pasado derbi madrileño. En el Metropolitano, más allá de la extensa polémica arbitral, el equipo de José Mourinho volvió a mostrar sus problemas en la creación del juego. Un problema que también detecta Luis Milla y al que ofrece dos soluciones en forma de fichaje.

En una reciente entrevista concedida a El Partidazo de COPE, el mediocentro del Como italiano puso el foco en la creación del juego del Real Madrid y puso dos nombres sobre la mesa del conjunto blanco para mejorar esa faceta.

Los dos fichajes de Luis Milla para el Real Madrid

En la citada entrevista, Luis Milla mostró su nivel de autoconfianza al ser cuestionado por un hipotético fichaje por el Real Madrid: "Estoy seguro que no bajaría el nivel, pero te lo tienen que decir los que están aquí en las mesas. Sin duda que movería ese centro del campo, claro que sí".

Fue entonces cuando, a renglón seguido, el futbolista madrileño detectó el gran problema del equipo de José Mourinho y apostó por dos fichajes: "Creo que estáis de acuerdo que el Real Madrid ha necesitado esa figura desde hace tiempo, no un Luis Milla, sí un organizador, sin duda. Está claro que como Kroos y Modric no, pero con un perfil similar: yo hubiese fichado a Rodri y Zubimendi. Son los que hubieran organizado todo lo que hay alrededor".

Carlos Espí, el nueve rentable de José Mourinho

Carlos Espí, delantero del Real Madrid concentrado con la selección española sub '21, afirmó este martes en la web del diario AS que él le daría el Balón de Oro a su compañero de equipo Kylian Mbappé y añadió que José Mourinho le pide en el campo que dé "el máximo, sean 5,10 o 15 minutos" y que "ayude a Kylian" y se complementen arriba, en la delantera.

Al ser preguntado por las indicaciones de Mourinho antes de saltar al césped, contestó: "Que lo dé todo. Y que ayude a Kylian, que está a mi lado, que nos complementemos arriba. Que esté en el área, porque en cualquier momento me puede caer... Y en este caso, dos veces y (sonríe) casi tres, ha caído".

Sobre qué futbolistas del Real Madrid le habían sorprendido más, Carlos Espí dijo que "sorprender... Kylian, Jude, Vini.... ¡Thibaut, que entrenando para mucho! (ríe). Todos, todos. Son los mejores del mundo. Lo ves cada día, su competitividad. Han ganado muchos títulos y siguen tratando de ser mejores cada día. Es un privilegio, de verdad".

Cuestionado por sus tres sueños en el fútbol, el delantero del Real Madrid apuntó: "Ganar muchos títulos con el Madrid, llegar a la Absoluta, que es un sueño de niño y (piensa)... a corto plazo, hacer un buen parón de selecciones".