Ángel Cotán 23 SEP 2026 - 09:22h.

El futbolista madrileño estuvo cerca del equipo colchonero

El Atlético de Madrid se alinea con "el resto de equipos" contra el Real Madrid: "No podemos"

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Luis Milla está disfrutando de una nueva etapa futbolística bajo las órdenes de Cesc Fàbregas. Tras una intensa y exitosa etapa en el Getafe CF, el centrocampista madrileño optó por hacer las maletas rumbo al Como, uno de los proyectos más interesantes del fútbol italiano. Un cambio de aires desde la entidad azulona que pudo haberse producido antes.

Su gran nivel en la medular del equipo de José Bordalás llamó la atención del Atlético de Madrid, club al que llegó en edad juvenil y en el que llegó a escalar hasta el tercer equipo. En una reciente entrevista concedida a El Partidazo de COPE, Luis Milla narra todo lo que rodeó a ese fichaje frustrado por el equipo rojiblanco. El futbolista no oculta que le hubiese encantado jugar en el Metropolitano.

Luis Milla y su fichaje fallido por el Atlético de Madrid

Al ser cuestionado por este fichaje fallido, el mediocentro del Como italiano explicó cómo se cocinó la posibilidad a contrarreloj: "Hace tres años creo que fue. Fue el último día, me estaba yendo a jugar al golf, me llamaron y me dijeron 'oye, que te quiere fichar el Atleti'. Bueno, fue un momento que, hostia, lo recuerdo que fue raro. Al final, que te llamen el último día y que te quiera el Atlético de Madrid, pues era algo que era especial y que hubiera sido muy bonito de vivir, pero que no se pudo dar un poco por los tiempos"

Luis Milla, al ser repreguntado por este posible movimiento cuando jugaba en el Getafe CF, reconoció su dificultad y los motivos que impidieron que vistiese la camiseta rojiblanca: "Los tiempos, último día de mercado, lo que se ofrecía... al final no da tiempo a organizar todo, tampoco para el Getafe era bueno que a último hora un jugador se fuera".