Ángel Cotán 22 SEP 2026 - 15:22h.

Un amplio sector de la afición che consideraba necesaria esta salida

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El fichaje de Braulio Vázquez por el Valencia CF sorprendió a muchos aficionados nacionales por el momento. Asentado en Osasuna, el director deportivo optó por asumir un nuevo reto y aterrizar a un grande en horas bajas. A la espera de cerrar a Javier Aguirre, el encargado de construir un nuevo Valencia se lleva a diario los elogios de un amplio sector de su hinchada.

En esta ocasión, incluso por un despido que apunta a escaparse de sus competencias. El club ché anunció este martes un cambio importante en los Servicios Médicos y las redes se llenaron de piropos para un Braulio Vázquez que disfrutará de un largo parón internacional para seguir avanzando en la reconstrucción.

El Valencia sigue con los despidos y Braulio Vázquez se lleva los halagos

A través del siguiente comunicado oficial, el club valencianista oficializó un nuevo despido: "El Valencia CF comunica que ha tomado la decisión de finalizar su relación profesional con el doctor Pedro López Mateu, hasta ahora responsable de los servicios médicos del Club.

Tras más de 20 años de experiencia en el ámbito de la medicina deportiva, Pedro López Mateu se incorporó al Valencia CF en noviembre de 2019 y desde entonces ha liderado el área médica, siendo responsable de la atención y seguimiento de los jugadores y las jugadoras del primer equipo masculino, femenino y de la Academia VCF.

El Valencia CF agradece al doctor Pedro López Mateu su dedicación y profesionalidad durante estos años y le desea buena suerte en su futuro profesional. El Club comunicará próximamente la nueva estructura del departamento médico".

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El anuncio oficial ha desatado los comentarios positivos entre el valencianismo sobre la figura de Braulio Vázquez. Estos son algunos de los ejemplos que pueden apreciarse en la publicación del Valencia CF anunciando el despido del que fuera doctor del equipo ché: