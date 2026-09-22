Braulio Vázquez, condenado a enmendar el mercado de Gourlay

Las necesidades no cambian: se busca un central de jerarquías y un delantero centro

El Valencia CF busca un 9 y un central de jerarquía, que sería la guinda: Lauberbach y Giménez; primeros nombres

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ValenciaEl Valencia CF afronta una nueva etapa con Braulio Vázquez en la dirección deportiva y Javier Aguirre al frente del banquillo, pero ambos heredan un problema que viene de lejos. Como ya publicó ElDesmarque el último día del mercado de fichajes en septiembre, el objetivo del Valencia era fichar un delantero y, si era posible, un central de jerarquía. Unas necesidades que no han cambiado y que ahora se han convertido en una obligación para el nuevo proyecto.

El mercado dirigido por Ron Gourlay dejó dos fichas libres y una plantilla corta, además de varias operaciones pendientes que no llegaron a concretarse por lo que a salidas se refiere. El club necesitaba un nueve y un central que elevaran el nivel de la plantilla y ninguno llegó. Los hechos no admitían debate en septiembre y ahora tampoco. El Valencia cerraba el mercado con dos fichas libres y sin haber completado la plantilla. Una planificación que dejó a Carlos Corberán con menos herramientas de las necesarias para afrontar la temporada y, su defensa de ese mercado le costó a Ron Gourlay el puesto.

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Ahora Braulio y Aguirre tienen que convivir con las consecuencias de aquel mercado. El nuevo director deportivo ya sabe que enero será su primer gran examen y que tendrá que detectar las carencias de una plantilla que, además, no terminó de limpiarse durante el verano. El propio ElDesmarque señalaba tras su llegada que Braulio heredaba una plantilla pendiente de depuración y dos fichas libres.

Un central de jerarquía y un delantero

Las posiciones prioritarias tampoco han variado. Un central de jerarquía es una necesidad evidente después de las lesiones que han castigado la zaga, mientras que la falta de alternativas arriba se ha agravado con la lesión de Sadiq Umar, que todavía tiene por delante varias semanas de recuperación.

El problema es que las bajas han convertido una plantilla ya corta en una plantilla todavía más limitada. Braulio Vázquez tendrá que encontrar soluciones en enero y Aguirre deberá decidir qué perfiles necesita para darle al equipo las herramientas que no tuvo Corberán.

El nuevo Valencia no parte de cero: parte de los deberes que quedaron sin hacer en verano y que, sí o sí, deberá resolver el nuevo director deportivo en enero.