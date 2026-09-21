David Torres 21 SEP 2026 - 11:27h.

"Con gente como Braulio al Valencia CF le va a ir mucho mejor"

La petición de perdón de Carlos Soler a Mestalla que la afición no le otorgó: "No debió tirarlo"

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ValenciaCarlos Soler, que pidió perdón tras marcar un gol de penalti en Mestalla, cosa que la afición valencianista le recriminó durante el partido y después en redes sociales. El centrocampista volvió a Mestalla en una noche especialmente emotiva para el jugador del Real Sociedad. El valenciano fue recibido con cariño por buena parte de la afición, aunque también escuchó algunos pitos tras asumir la responsabilidad de lanzar el penalti de su equipo. Después del partido, Soler habló de sus sensaciones al regresar a la que considera su casa, de la situación del Valencia y de los problemas que volvió a mostrar su equipo para cerrar el encuentro.

¿Cómo ha sido volver a Mestalla, cuáles han sido tus primeras sensaciones, marcar el gol y escuchar lo que has escuchado de la grada?

Ha sido una noche movida. Primero de todo, quiero agradecer al Valencia el detalle de nombrarnos a mí y a Guedes mí los últimos para que la afición mostrara su cariño. Creo que así lo han hecho. Luego el partido se ha dado así, me ha tocado tirar el penalti porque Mikel (Oyarzabal) no estaba en el campo y tenía que tomar esa responsabilidad. Obviamente, no te gusta recibir esas palabras, pero ya está, es fútbol. He sentido cariño de la gente y me llevo eso.

¿Es tu despedida de Mestalla?

Bueno, sí. Es un campo que me lo ha dado todo, que considero mi casa y donde he vivido noches mágicas y muy bonitas. Creo que el club lo hace para crecer y cambiar de estadio, pero esta mística es histórica.

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No es de buen gusto ver al Valencia en esas posiciones, pero creo que en estos últimos diez días han hecho cambios que pueden ir a mejor. A partir de hoy seguiré viendo los partidos del Valencia y esperando que ganen, excepto contra nosotros.

¿Cómo valoras la llegada de Braulio Vázquez al Valencia?

Al final, Braulio ha venido, tiene trabajo por hacer aquí. Creo que han firmado a alguien que conoce el club, conoce LALIGA y conoce el fútbol. Sabe de fútbol y creo que con gente así al Valencia le va a ir mucho mejor.

¿Te duele todo lo que le pasa al Valencia desde la distancia?

No es de buen gusto ver al Valencia en esas posiciones, pero creo que en estos últimos diez días han hecho cambios que pueden ir a mejor. A partir de hoy seguiré viendo los partidos del Valencia y esperando que ganen, excepto contra nosotros.

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Al margen de tu regreso a Valencia, ¿cómo has visto al equipo?

Los he visto, la verdad, en la primera parte dubitativos. Obviamente, en la situación en la que están no es sencillo jugar este tipo de partidos, pero también se ha visto un equipo que, cuando van todos juntos y están con el estadio, puede hacerte ocasiones. Nos han hecho ocasiones para meternos tres goles. Creo que se ha visto una mejoría respecto a lo que se estaba viendo y no sé si seguirá el entrenador o no, pero creo que pueden ir para arriba y les deseo lo mejor.

¿Te suenan Aimar y Mayol, los jugadores de la cantera del Valencia?

La cantera del Valencia siempre saca muy buenos productos. Mayol ha hecho el gol, si no me equivoco, el primero. Aimar ha estado muy bien y ha podido hacer incluso el tercero también. Hay que darle confianza a la gente de la casa.