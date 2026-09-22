Óscar, gracias por todo: Un legado de presente para Aguirre y de futuro para el Valencia CF

Óscar Sánchez y un parón clave para recuperar hasta cuatro futbolistas: cuándo se espera a Javier Aguirre

Mayol, Aimar y Otorbi, el legado de Óscar

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ValenciaÓscar Sánchez se marchará del banquillo del Valencia CF con la tristeza de no haber podido cerrar su interinidad con otra victoria, pero deja algo que puede tener mucho más recorrido: tres jóvenes preparados para que Javier Aguirre los pueda explotar desde el primer día.

El técnico apostó por la Academia cuando tuvo que tomar decisiones. Primero dio la alternativa a Aarón Mayol, la gran apuesta de Óscar Sánchez, que respondió con un partido completo en Vitoria y después con un golazo ante la Real Sociedad. El mediocentro ya ha demostrado que puede competir en Primera.

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Después llegó Aimar Blázquez, que debutó marcando en la primera pelota que tocó. Y David Otorbi, que también tuvo protagonismo ante la Real y forma parte de ese grupo de jóvenes que ahora debe ganarse la confianza del nuevo entrenador.

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Los tres fueron protagonistas de la derrota ante la Real Sociedad en la que los canteranos fueron los mejores. Mayol, Aimar y Otorbi son el sello que deja Óscar.

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“El Valencia históricamente es un club de Academia”

No es casualidad. Óscar lo explicó después del partido: “El Valencia CF históricamente es un club de Academia. No solo por los jugadores que tenemos en el primer equipo, sino también por los jugadores que están en el fútbol profesional. Y así debe seguir siendo”.

Y cuando se le preguntó si Aguirre debía tener la obligación de contar con ellos, fue todavía más claro: “Para mí son igual de importantes los jugadores del primer equipo que los jugadores de la Academia. Y si se lo ganan, tendrán oportunidades”. Óscar Sánchez ejerció así de portavoz de Javier Aguirre y defendió el futuro de la cantera.

Un último servicio al Valencia

También retrata a Óscar su última declaración. “Realmente no estoy pensando mucho en mí”, aseguró, dolido por no haber podido regalar la victoria a Mestalla.

Se marcha sin el premio de continuar a corto plazo (pero hay entrenador para más adelante), y deja tres activos de futuro. Ahora Aguirre tiene la palabra. Si Mayol, Aimar y Otorbi crecen, juegan y se consolidan, el Valencia podrá convertir su talento en rendimiento deportivo y, con el tiempo, en valor de mercado.

Y ahí estará también una parte del legado de Óscar Sánchez.