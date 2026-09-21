La predicción completa en Segunda División: el CD Castellón, gran favorito

La predicción del Big Data en Primera División

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Sólo se han disputado seis jornadas en LaLiga Hypermotion, pero ya tenemos las primeras pinceladas y las primeras pistas de una competición que nunca defrauda. Sorpresas por arriba, sorpresas por abajo, un único equipo invicto y tres clubes que aún no saben lo que es una victoria. A partir de estos primeros resultados, el Big Data establece ya su predicción de cara a la posible clasificación final de una competición imprevisible.

Según las predicciones de Driblab, el CD Castellón es el principal favorito al ascenso. Al cuadro castellonense le otorgan nada menos que un 63% de opciones de ascenso directo, además de un 32% de probabilidad de ascender a través del playoff. Junto a él aparece en segundo lugar el RCD Mallorca, un recién descendido a quien dan un 50% de opciones de ascender sólo un año después de caer a la categoría de plata.

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Según esta predicción del Big Data, los cuatro clubes que completarían el playoff de ascenso sería en el Girona FC, el SD Eibar, el UD Almería y la UD Las Palmas. Especialmente llamativa es la presencia del cuadro catalán en tercera posición, pues actualmente ocupa la octava plaza tras seis jornadas disputadas y 10 puntos de 18 posibles.

La predicción de descenso en LaLiga Hypermotion

En el lado contrato de la clasificación aparecen dos históricos. El caso más dramático, sin duda, es el del Cádiz CF, con un 78% de opciones de descender a Primera RFEF según Driblab. El cuadro amarillo todavía no ha ganado ningún partido, cambió de entrenador cuatro días antes de arrancar la competición y apenas ha logrado tres triunfos en todo el año 2026. Pese a que ocupa la posición 19ª en la actualidad, aparece como el principal favorito al descenso.

Otro histórico en apuros es el Real Valladolid, que aparece con un 48% de probabilidades de descender a la tercera categoría del fútbol español. Juntos a ellos están el AD Ceuta (75%) y el Albacete Balompié (41%), los dos clubes que completan actualmente los puestos de descenso, mientras que entidades como el Celta Fortuna (36%), el Eldense (36%) y el Andorra (24%) completarían la terna de principales candidatos a perder la categoría.