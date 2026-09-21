Pablo Sánchez 21 SEP 2026 - 14:58h.

Florentino Pérez se da un baño de masas en Ceuta y niega que su visita tenga que ver con las camisetas

El chico de 17 años fue descubierto en Jerez

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La situación tan extrema que vive Ceuta debido a la difícil crisis migratoria que atraviesa desde el pasado mes de julio sigue dejando episodios inimaginables. El último tuvo lugar tras la disputa del encuentro de LALIGA HYPERMOTION entre el Ceuta y el Real Valladolid en el Alfonso Murube.

Según confirma el periodista Juan Carlos Amón en Cope Valladolid, un menor marroquí viajó oculto en los bajos del autobús del cuadro pucelano tras la disputa del partido. El chico, de 17 años, se coló entre el eje de las ruedas y el chasis y logró aguantar hasta Jerez.

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La suspensión del partido de España sub 20

El Gobierno de Ceuta ha indicado que la suspensión del partido internacional sub-20 que iba a enfrentar a España con México en la ciudad autónoma el próximo 30 de septiembre es "difícil de comprender", por lo que ha expresado su "profunda decepción, desilusión y malestar".

En un comunicado, el gobierno ceutí ha lamentado la decisión del Ministerio del Interior al entender que "hace apenas unos días Marlaska calificaba como subjetiva la sensación de inseguridad existente en Ceuta y ahora su propio Ministerio utiliza precisamente razones de seguridad, presión migratoria y tensión social para justificar que no pueda celebrarse un partido internacional en la ciudad".

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El Gobierno ceutí ha argumentado que la seguridad de Ceuta "no puede ser subjetiva cuando al ministro le conviene y convertirse en objetiva cuando considera oportuno utilizarla para impedir la celebración de un acontecimiento deportivo".

"Si existen razones objetivas suficientemente graves como para que Interior entienda que no puede garantizar este encuentro, lo que corresponde al Gobierno de la Nación y al Ministerio del Interior es adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Ceuta y devolver cuanto antes a la ciudad a la normalidad, no impedir que esa normalidad pueda manifestarse precisamente a través de acontecimientos deportivos de primer nivel", ha reflexionado el Ejecutivo autonómico.