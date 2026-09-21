Pablo Sánchez 21 SEP 2026 - 09:33h.

El Ministerio de Interior pide a la RFEF cancelar el amistoso de España sub 20 ante México en Ceuta

El cuadro caballa logró su primer punto de la temporada

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Ceuta sigue sumida en el caos a causa del grave problema migratorio que padece desde hace casi dos meses y que aún sigue sin solución. La situación afecta a todos los rincones, estamentos y personas de la ciudad. También a su equipo de fútbol. Este domingo, el Alfonso Murube vivió un momento muy emocionante después de que el cuadro caballa lograra el primer punto de la temporada prácticamente en el último minuto.

El tanto de Carlos Hernández desató la locura entre la afición y también en su banquillo. José Juan Romero no pudo aguantar las lágrimas y explotó de emoción por el punto cosechado en esta difícil situación. Durante su paso por la rueda de prensa también dejó una sentida reflexión sobre el momento que viven la ciudad y su equipo.

"La vida tiene otras cosas más importantes pero ahora mismo para nosotros la nuestra es dónde vivimos, cómo estamos, dónde jugamos y competimos y está claro que nuestro mundo está hecho una mierda. Pero bueno, por eso la alegría y el jolgorio de cuando puedes sacar un poco la cabeza de la mierda y ver luz resulta maravilloso y así ha resultado el empate, que para nosotros es un sabor a victoria".

Carlos Hernández rescata un punto en el descuento

El Ceuta rescató en el décimo minuto de la prolongación del partido ante el Real Valladolid su primer punto de la presente temporada gracias a un tanto del central Carlos Hernández, en un duelo en el que los pucelanos no pudieron mantener su ventaja y que ambos conjuntos acabaron con un jugador menos por sendas expulsiones.

Este empate en el último instante, que permite a los ceutíes estrenar su casillero en la presente liga, hizo saltar las lágrimas al propio entrenador local, José Juan Romero, y a una afición necesitada de alegrías en este arranque del campeonato y también privó a los vallisoletanos de obtener su primer triunfo como visitantes cundo lo tenían en la mano.