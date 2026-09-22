El Virus FIFA golpea de nuevo al Valencia CF: Dimitrievski ya no está solo y Aguirre perderá dos piezas más

David Torres 22 SEP 2026 - 09:19h.

Óscar Sánchez y un parón clave para recuperar hasta cuatro futbolistas: cuándo se espera a Javier Aguirre

El nuevo entrenador no podrá contar con ellos en el parón y la mini-pretemporada pendiente

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ValenciaJavier Aguirre llegará al Valencia CF con trabajo por delante y con un pequeño problema añadido: el parón internacional le dejará sin varias piezas de la plantilla. Hasta ahora, Stole Dimitrievski era prácticamente el único futbolista valencianista habitual en las convocatorias de selecciones, pero esta temporada la situación ha cambiado. Aliou Dieng y Ryunosuke Sato también se marcharán con sus países justo cuando el ‘Vasco’ está a punto de hacerse cargo del equipo. Aguirre ya tiene un principio de acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador del Valencia y deberá podrá aprovechar el parón para empezar a trabajar con el grupo.

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El caso de Sato es especialmente significativo. El japonés ha vuelto a ser citado por la selección absoluta de Japón después de quedarse fuera del último Mundial. Su crecimiento en el Valencia le ha devuelto a los Samurai Blue y el lateral llega al parón convertido en una pieza importante: ha participado en cinco de los seis partidos del equipo y ha sido titular en cuatro.

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Dieng también se marcha con Mali

A Sato se suma Aliou Dieng, convocado por Mali para este parón. El centrocampista, uno de los fichajes realizados este verano para reforzar la medular, tendrá compromisos internacionales mientras Aguirre comienza a preparar su desembarco en Mestalla.

La situación obliga al nuevo técnico a comenzar su etapa con parte de la plantilla fuera, aunque el parón también le permitirá disponer de días de trabajo para introducir sus conceptos antes del siguiente compromiso liguero.

Y la Academia también aporta internacionales

La nómina valencianista de internacionales no se limita al primer equipo. La Academia también gana presencia en las selecciones absolutas. Así, Román Davis ha sido citado por Venezuela y Amos Wanjala por Kenia, dos jóvenes que ya han tenido contacto con el primer equipo.

De esta forma,, Aguirre tendrá un primer parón con Dimitrievski, Dieng y Sato fuera, además de Davis y Wanjala en dinámica internacional. El nuevo entrenador no tendrá a todos desde el primer día, pero sí una oportunidad para empezar a trabajar con buena parte del grupo y preparar el cambio de rumbo del Valencia CF.