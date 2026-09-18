David Torres 18 SEP 2026 - 13:45h.

La Academia madura a pasos agigantados

Sato vuelve a Japón tras perderse el Mundial y el Valencia ya mira de reojo a enero

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ValenciaA falta de más internacionales en el primer equipo; dos canteranos del Valencia CF se van en este parón con sus selecciones. Se trata de Amos Wanjala, defensa del fililal que conoce bien Óscar Sánchez y que hizo la pretemporada con el primer equipo, ha sido citado por Kenia mientras, la gran novedad es Román Davis, quien con 18 años da el salto a la absoluta de Venezuela

La Vinotinto se medirá a Japón el 28 de septiembre, a Corea del Sur el 2 de octubre y cerrará la gira asiática el 6 de octubre frente a Jordania. La convocatoria llega además con varios de los nombres más reconocibles de los últimos años, como Yangel Herrera, o Aramburu jugadores de la Real Sociedad, y la ausencia eso sí de Salomón Rondón.

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Quién es Román Davis, el nuevo internacional del Valencia CF

El canterano del Valencia CF, Román Davis vivirá en los próximos días uno de los grandes saltos de su todavía corta carrera. En edad juvenil como Aarón Mayol o Ryonosuke Sato, este lateral derecho del Valencia CF juvenil ha sido convocado por primera vez con la selección absoluta de Venezuela, que disputará tres amistosos ante Japón, Corea del Sur y Jordania. Oswaldo Vizcarrondo ha incluido al joven valencianista en una lista de 34 futbolistas dentro de su apuesta por acelerar el relevo generacional.

Román Davis nació el 8 de enero de 2008 y tiene 18 años. Es lateral derecho, mide alrededor de 1,80 metros y destaca por su recorrido, fortaleza física y capacidad para incorporarse al ataque.

El Valencia CF lo incorporó este verano cedido desde la Universidad Central de Venezuela para reforzar tanto al VCF Juvenil A como al VCF Mestalla, por lo que ha estado a las órdenes de Óscar Sánchez, entrenador interino del primer equipo del Valencia CF, hasta esta semana. Antes había pasado por el Deportivo Miranda y la UCV, mientras que su rendimiento con las categorías inferiores de Venezuela le permitió disputar el Mundial Sub-17 de Qatar y posteriormente alcanzar la Sub-20.

"Soy un futbolista polivalente, con gran ida y vuelta", dijo cuando fichó este verano. ¿Su sueño? Llegar al primer equipo y consolidarse. Ahora tendrá una oportunidad inesperada para seguir acelerando ese proceso: de juvenil del Valencia CF a debutante con la Absoluta de Venezuela.

Wanjala se estrena con Kenia: ya estuvo con el primer equipo

En la misma tesitura que Davis, está el jugador del filial, Amos Wanjala, también será internacional absoluto por su país. Así, el jugador de 21 años forma parte de la convocatoria del seleccionador Benni McCarthy que ha dado a conocer la Football Kenya Federation de cara a este doble compromiso clasificatorio que enfrentará a Kenya ante Eritrea y Guinea.

Amos Wanjala, central del VCF Mestalla que llegó el pasado mercado de invierno a la Academia del Valencia CF se estrena en una citación de la Selecciona Nacional Absoluta de Kenya tras haber sido un habitual en las categorías inferiores.

Wanjala