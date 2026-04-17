La convocatoria de Matarazzo para la final de Copa con Gorrotxategi y Yangel Herrera

Celia Pérez 17 ABR 2026 - 14:02h.

Los elegidos por el estadounidense para la cita de La Cartuja

De Óskarsson en la Real Sociedad a Isi Palazón en el Rayo, la canción de moda por los aficionados: "Llévanos a Leipzig"

Compartir







La Real Sociedad ha dado a conocer esta mañana la lista de convocados de Pellegrino Matarazzo antes de viajar hasta Sevilla para afrontar la final de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en La Cartuja. El técnico estadounidense cuenta con los regresos de Jon Martín, que fue baja por sanción en LALIGA, y de Jon Gorrotxategi y Yangel Herrera, que parecen haber dejado atrás sus lesiones.

En total, 25 han sido los elegidos para la cita copera de este fin de semana y de los cuales, el técnico estadounidense tendrá que hacer dos descartes. Se quedan fuera de la lista por lesión Iñaki Rupérez, Igor Zubeldia, Álvaro Odriozola y Arsen Zakharyan

PUEDE INTERESARTE La espectacular despedida de la cuadrilla de Jon Martín antes de la final de la Copa del Rey

La convocatoria completa la componen: Remiro, Marrero, Fraga, Aramburu, Aihen, Aritz, Caleta-Car, Sergio Gómez, Jon Martín, Beitia, Gorrotxa, Turrientes, Herrera, Marín, Carlos Soler, Brais Méndez, Sucic, Aguirre, Barrene, Oskarsson, Oyarzabal, Guedes, Take, Karrikaburu y Wesley.

PUEDE INTERESARTE Dónde están las Fan Zone de Atlético de Madrid y Real Sociedad en Sevilla para la final de Copa del Rey: ubicación exacta

Ahora el técnico estadounidense afronta la cita ante uno de los tres equipos que ha caído derrotado desde su llegada al club txuri urdin. La derrota en el Metropolitano es una de las únicas tres derrotas del equipo desde su llegda, que sólo cayó en un 4-1 con el Real Madrid en el Bernabéu y en un 3-1 con el Villarreal en el estadio de la Cerámica, aparte del 3-2 del Metropolitano a lo largo de los 18 partidos que ha dirigido a la Real Sociedad, con once triunfos y cuatro empates, el más reciente 3-3 con el Alavés el pasado sábado en LALIGA.

Su impacto fue formidable para la Real, que pasó de la preocupación del descenso a la insistencia europea y la final de la Copa, que ofrece la primera ocasión de ser campeón a Matarazzo, cuyo recorrido anterior en los banquillos circuló por el Stuttgart y el Hoffenheim en Alemania. Antes de su llegada, el equipo había ganado siete de los primeros 20 partidos.