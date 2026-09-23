La amistad de hierro que ha nacido entre Hjulmand y una leyenda atlética provocó la bronca con Rüdiger

Juan Pérez 23 SEP 2026 - 09:16h.

El danés mostró mucho carácter en su primer derbi...desde el banquillo

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El análisis pormenorizado del derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid todavía colea con pequeños detalles que saltan entre aficiones en busca de un pique que se puede prolongar las tres semanas de parón internacional. Precisamente de una de las peleas más sonadas del partido nace un nuevo protagonista, y es que el pique entre Gabi y Rudiger con gestos inconcebibles por parte de ambos, deja a Hjulmand como el defensor de las causas rojiblancas.

La conexión del '5' entre Hjulmand y Gabi es notoria desde la misma rueda de prensa de presentación del centrocampista danés, que dijo tener como referente al exjugador colchonero. Desde ese mismo momento se forjó algo especial entre ambos, porque el mediocentro español justo se ha incorporado este año al equipo de asistentes de Diego Simeone, con lo que conlleva darle la responsabilidad de manejar esa posición a la perfección en el verde.

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La unión entre ambos se reflejó en uno de los momentos más tensos del partido, donde Gabi se toca las zonas genitales en una clara disputa con el banquillo del Real Madrid, concretamente con Rudiger. En ese momento saltan varios asistentes de ambos equipos, por una parte tanto Pablo Vercellone (preparador de porteros) como Hernán Bonvicini (asistente de Simeone) entran en escena con palabras altisonantes y múltiples gestos. Algo que replica desde el lado madridista Pedro Machado, asistente de Mou.

Es entonces cuando aparece Hjulmand para avivar el fuego y dejarle entrever a Rudiger algo así como que luego se ven en los vestuarios, un guiño de la tensión del partido antes de finalizar los primeros 45 minutos. El centrocampista estaba muy enchufado a pesar de no tener minutos hasta la recta final, pero estaba metido desde los vestuarios y hasta el pitido final, una sensación ideal por la motivación que se debe controlar en momentos de alto voltaje para evitar males mayores.