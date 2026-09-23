El Atlético-Real Madrid se salda con una lluvia de sanciones y una resolución especial

Ángel Cotán 23 SEP 2026 - 14:15h.

Lluvia de sanciones y amonestaciones tras el derbi madrileño

Así vivió Ortiz Arias las jugadas más polémicas del derbi entre Atlético y Real Madrid

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El derbi madrileño le costará caro a más de un protagonista. Aún en parón internacional, donde la Selección Española ya se ejercita en busca de un buen arranque en la UEFA Nations League, el Comité de Disciplina de la RFEF se ha reunido para debatir sobre las sanciones y amonestaciones de la pasada jornada. Y ahí, el encuentro entre Atlético de Madrid y Real Madrid ha sido protagonista.

Lluvia de sanciones por el Atlético - Real Madrid

Comenzando por las amonestaciones por juego peligroso, Jude Bellingham y Cuti Romero inauguran este largo listado. El madridista Dumfries también ha sido sancionado por formular o realizar observaciones, gestos o reparos al/a la árbitro/a principal, a los/as asistentes/as y al/a la cuarto. Y por cualesquiera otras acciones u omisiones constitutivas de infracción en virtud de lo que establecen las Reglas de Juego, solo Marc Pubill.

En cuanto a Dean Huijsen, expulsado por una acción en el área propia ante Giuliano Simeone, deberá cumplir un partido de sanción en la competición doméstica. Además de los futbolistas, hasta tres miembros de los cuerpos técnicos también han sido sancionados o amonestados.

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Con un encuentro de sanción figuran Ignacio Pablo Vercellone (Atlético de Madrid) y Pedro Luis Ferreira (Real Madrid). Por su parte, Diego Pablo Simeone fue amonestado por el siguiente motivo: "Amonestación por formular o realizar observaciones, gestos o reparos al/a la árbitro/a principal, a los/as asistentes/as y al/a la cuarto/a".

El largo parte del derbi madrileño lo completa una resolución especial contra el Real Madrid: "Procede recordar al Real Madrid CF la obligación que viene impuesta a los equipos respecto del estricto cumplimiento del horario oficial establecido para el inicio de los encuentros, en el desarrollo de sus dos tiempos, requiriéndose que extreme su diligencia, adoptando las medidas necesarias para su debido cumplimiento en los partidos que dispute".

Otros castigos en LALIGA EA Sports

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso este miércoles un partido de sanción al jugador del Elche Fede Redondo, por su expulsión con roja directa en la última jornada, y al realista Orri Oskarsson, que también vio la roja por doble amonestación.

El hispano-argentino Fede Redondo fue expulsado (min.5) frente al Espanyol (1-3) en la séptima jornada, por sujetar a un adversario, evitando una ocasión manifiesta de gol, y Oskarsson (min.97), después de ver dos amarillas por protestar una decisión arbitral en el campo del Valencia (2-3).

Tras la sexta jornada de Segunda, la RFEF confirmó que el Comité de Disciplina impuso también un partido a Alejandro Balboa (Valladolid) y a Omar Sadik (Ceuta), los dos expulsados por doble amonestación en el partido entre ambos equipos en Ceuta (1-1).