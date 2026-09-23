Así vivió Ortiz Arias las jugadas más polémicas del derbi entre Atlético y Real Madrid

Redacción ElDesmarque Madrid, 23 SEP 2026 - 13:18h.

El vídeo de la 'REF CAM' publicado por LALIGA permite escuchar las conversaciones del colegiado con los protagonistas en las acciones más discutidas

La amistad de hierro que ha nacido entre Hjulmand y una leyenda atlética provocó la bronca con Rüdiger

Compartir







El derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid dejó un partido cargado de tensión y varias decisiones arbitrales que todavía están siendo debatidas tres días después. Las imágenes de la REF CAM permiten ahora escuchar algunas de las conversaciones que mantuvo Miguel Ángel Ortiz Arias con los jugadores y los banquillos durante el encuentro del Riyadh Air Metropolitano. Desde sus discusiones con José Mourinho y Kang-in Lee hasta las acciones polémicas de Cuti Romero y la del propio surcoreano sobre Fede Valverde.

José Mourinho protesta por una falta de Baena y Ortiz Arias responde

En el tramo inicial del encuentro, Álex Baena hizo falta a Arda Güler por segunda vez consecutiva y gran parte del cuerpo técnico del Real Madrid salió a protestar desde el área técnica. En ese momento, Ortiz Arias se dirige a Mourinho para pedirle explicaciones. "Míster, ¿esto qué es? Una falta y salimos 25 del banquillo…". El técnico portugués le contestó diciendo que "son tres y no das una amarilla". Finalmente, el colegiado le corrigió alegando que eran dos faltas del mismo jugador y que era una infracción sin más.

Ortiz Arias, cansado de las protestas de Kang-in Lee

La cámara también recogió varios intercambios entre Ortiz Arias y Kang-in Lee. En uno de ellos, después de una protesta por un saque de banda, el colegiado le pide al futbolista que baje los brazos. "Bájame el brazo, que le da a él. No me discutas cosas claras, eh". La conversación continúa antes del comienzo de la segunda parte. Ortiz Arias se acercó al surcoreano y le recriminó su actitud. "Estoy cansado de que me grites todo el rato y de que me levantes los brazos". Kang-in Lee respondió que él no era quien gritaba, pero el colegiado insistió. "Tú eres el que gritas, el que me levanta, te quejas cada vez que pito algo", dijo.

La entrada de Kang-In Lee a Fede Valverde: lo que vio Ortiz Arias

Una de las acciones más polémicas del encuentro fue la entrada de Kang-in Lee sobre Fede Valverde. En directo, Ortiz Arias no señaló falta en primer momento y el jugador del Real Madrid se levantó tras recibir el golpe sin realizar una protesta especialmente insistente al colegiado. Desde la posición del árbitro, la acción no ofrece la misma perspectiva que las repeticiones posteriores y el impacto de los tacos sobre la pierna de Valverde se aprecia con mucha más claridad en las imágenes ralentizadas.

El CTA terminó reconociendo el error. Según el organismo arbitral, Kang-in Lee se lanzó a cortar el avance de Valverde, hubo impacto con los tacos y torsión de la articulación, por lo que la acción debía haber terminado con roja directa.

Otro de los momentos más destacados del vídeo es la conversación al término de la primera parte entre Marc Pubill y Ortiz Arias. "Vaya amarilla me has sacado, cabrón", dijo el defensa del Atlético y Ortiz Arias le respondió en tono amistoso. "Pero si es clarísima. Marc, más clara que el agua".

Las otras dos grandes polémicas del derbi entre Atlético y Real Madrid

En la acción entre Cuti Romero y Jude Bellingham, Hancko se acercó a Ortiz Arias para preguntarle por qué la tarjeta inicialmente mostrada al madridista terminó siendo para el central argentino. El CTA explicó posteriormente que se produjo una confusión de identidad y consideró correcta la intervención del VAR: el pisotón de Romero debía ser castigado con amarilla. La acción, según el organismo, tenía una "alta carga interpretativa".

En el penalti sobre Giuliano Simeone que terminó con la expulsión de Dean Huijsen, las imágenes muestran las protestas de los jugadores del Atlético reclamando la roja. Al mismo tiempo, Kylian Mbappé defendió ante el colegiado que la acción se había producido fuera del área. El VAR corrigió finalmente la decisión inicial y el Real Madrid acabó con uno menos.