Ángel Cotán 23 SEP 2026 - 13:13h.

El delantero perico ofrece su primera comparecencia con la absoluta

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La Selección Española ya prepara los primeros encuentros de la UEFA Nations League. La flamante campeona del mundo, con una convocatoria muy reconocible, ha dejado muy poco margen para la sorpresa. Una de las escasas novedades de la última lista de Luis de la Fuente la protagoniza Roberto Fernández.

El delantero centro del RCD Espanyol ha conseguido tirar abajo la puerta de la absoluta tras un inicio increíble en LALIGA EA Sports. El futbolista perico responde este miércoles a las preguntas de los medios en sala de prensa.

Las palabras de Roberto Fernández en la Selección Española

El momento de la convocatoria. "Estaba con toda mi familia y mis representantes porque sabíamos que cabía la posibilidad y cuando salió el video esperando hasta el final para que saliera el nombre. Imagínate, eufórico y muy emocionado"

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El Balón de Oro. "El Balón de Oro son palabras mayores, yo peleo por hacerme un hueco en la Selección. Mientras el top tres sean españoles y de este grupo, pues mejor".

Cómo vivió la final del Mundial. "Estábamos de concentración con el Espanyol, la verdad que fue increíble para todos los españoles. Uno siempre sueña, cuando empieza la temporada y empieza a meter goles, con que Luis de la Fuente te llame".

Conversación con Luis de la Fuente. "Lo que me dijo fue que fuera yo, que siga haciéndolo así. Que disfrute y aprenda, y bueno, el grupo es espectacular. Me lo habían dicho, pero cuando estás dentro, son una familia".

¿Más difícil siendo perico? "Es un orgullo representar a un club como el Espanyol que me dio la confianza cuando lo estaba pasando regular en Braga. Sabía que muchos delanteros del Espanyol acababan convocados con la Selección y tenía ese reto por delante".

Sus inseparables en España. "Intento moverme con todos un poco. Había coincidido con Pubill y Huijsen o como por ejemplo algunos en el Barcelona B. Todos se te acercan, me estoy sintiendo bastante cómodo con ellos".

Los futbolistas que más le han sorprendido. "Creo que al final todos sorprenden. Cucurella es muy intenso en los entrenamientos, ya lo he sufrido en los entrenamientos, Pedri mueve mucho el balón o Oyarzabal que tiene mucho gol".

Lo aprendido en el barro con el Málaga. "Para mí, mucho. Era bastante joven, tenía 21 años y ahora tengo bastantes partidos en Primera. Eso te da calma y toma de decisiones, sobre todo cuando hay momentos malos".