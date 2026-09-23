El central del Atlético se dirigió al colegiado en un tono distendido: "La clave es el contexto"

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Han pasado tres días del derbi del Metropolitano y todavía hay polémicas que analizar. El parón de selecciones invita e ello, claro. La última ha llegado después de que la RFEF haya publicado imágenes de la denominada 'RFEF cam', la cámara que llevaba Miguel Ángel Ortiz Arias en la oreja durante el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid disputado el pasado domingo en la capital española.

En esas imágenes podemos comprobar de primera mano cómo se ve un derbi desde el terreno de juego. Los gestos, las protestas, las charlas. Y, entre otras cosas, hay madridistas que han reaccionado ante las palabras de Marc Pubill al colegiado durante el descanso: "Vaya amarilla que me has sacado, cabrón".

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Unas palabras que, eso sí, se producen en un tono coloquial. Quizá excesivamente cercano, pero nunca a modo de protesta ni de ataque. De ahí que el árbitro en ningún momento tuviera intención de amonestar al central, que ya tenía una amarilla y fue sustituido al descanso.

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Mr Asubío analiza el "cabrón" de Marc Pubill a Ortiz Arias

"Las reglas del juego establecen que es motivo de tarjeta roja emplear un lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante", ha explicado Mr Asubío en ElDesmarque (vídeo superior).

"Si fuésemos robots y nos limitáramos a escuchar una palabra concreta, podríamos decir 'ha dicho cabrón, tarjeta roja', pero el fútbol y la vida no funcionan así. Lo realmente importante es el contexto y sobre todo cómo se dice. Si tú llamas 'cabrón' a un árbitro en medio de una protesta airada, con gestos agresivos, intención de menospreciarlo o insultarlo, evidentemente es lenguaje ofensivo y ahí sí que tendría encaje una expulsión, pero en el contexto entre la conversión de Pubill y Ortiz Arias yo no veo eso. No estamos ante un jugador que se encara, te grita o te está humillando, estamos ante una conversación coloquial en un tono aparentemente normal tras señalizar el descanso", argumenta.

"¿La palabra no es la más apropiada? Evidentemente. ¿Podría haberse expulsado el término 'cabrón'? También. Pero una cosa es utilizar una palabra malsonante y otra muy diferente que esa expresión constituya un lenguaje insultante en ese contexto. Y ahí está la clave. Las reglas no se aplican palabra por palabra como si fuéramos robots, se aplican valorando qué se dice, cómo, a quién y sobre todo el contexto en que se dice. Y en este contexto, para mí no da para tarjeta amarilla ni roja", concluye el analista arbitral, que admite que él hubiera actuado "igual que Ortiz Arias".