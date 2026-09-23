Debería vender a algún jugador si quiere incorporar nuevos futbolistas en el mercado invernal

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El FC Barcelona ha arrancado el curso con un pleno de victorias que deja una primera conclusión evidente: no necesita un delantero. Tras un verano de tira y afloja con el Atlético de Madrid por Julián Álvarez, el argentino acabó quedándose en el cuadro rojiblanco pese a su deseo de marcharse. Desde la Ciudad Condal insisten en que volverán a lanzarse a por el delantero en el mes de enero y, posteriormente, el próximo verano, pero lo cierto es que la situación económica del club no es precisamente favorable para que eso suceda.

El Barcelona necesita vender si quiere fichar a Julián Álvarez en enero

Ferran Olivé, vicepresidente económico del Barcelona, ha desvelado este miércoles en la Cadena Ser que el Barça no podrá fichar en enero si no se produce antes una salida: "En enero tendremos Fair Play positivo, pero deberíamos vender", ha respondido cuando le han preguntado por las posibles incorporaciones.

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El club azulgrana consiguió llegar el pasado verano a la regla 1:1, que le permite gastar en fichajes y salarios un euro por cada euro ingresado o ahorrado. "Nos ha costado cinco años. No ha sido fácil", ha admitido el vicepresidente económico, que apunta a la obra del Camp Nou como factor clave para volver a equilibrar las cuentas.

El Barça, excedido y fuera de la regla 1:1 en verano de 2027

Si no se produce ninguna venta, el Barça no podrá fichar ni a Julián ni a cualquier otro jugador en el mes de enero. Y pese a las promesas que llegan desde la Ciudad Condal, lo cierto es que todo invita a pensar que tampoco podrá hacerlo en verano de 2027, ya que la idea de la entidad es regresar a Montjuïc durante cinco o seis meses para levantar la cubierta del Camp Nou.

El Barça pidió el pasado verano un adelanto de 210 millones de euros para reforzar su plantilla de manera inmediata porque ya eran conscientes de lo que se avecinaba en verano de 2027. Según informó el diario Marca, la previsión del club es volver a quedarse fuera de la regla 1:1 el próximo verano debido a su regreso al Estadio Olímpico, que reducirá notablemente los ingresos durante varios meses.

"Con el estadio acabado y el equipo funcionando, subirán los patrocinadores y venderemos más en las tiendas. Es un círculo", ha explicado este miércoles Ferran Olivé, que admite un "problema de tesorería" durante los últimos meses por los continuos retrasos del Camp Nou. "Por eso pedimos los 210 millones de media notes y la ampliación de 300 millones del crédito para acabar el estadio", ha añadido.

La idea, tal y como ha admitido, pasa por regresar al Camp Nou de manera definitiva en enero de 2028. Para entonces, el estadio debería estar casi acabado al completo, o al menos con todas las gradas abiertas. Será entonces cuando, en teoría, puedan regresar a la regla del 1:1, que previsiblemente abandonarán el próximo verano. Un contexto económico que complica su situación de cara a los próximos mercados de fichajes.