Arthur Dias, la nueva perla de Deco para la defensa del FC Barcelona: Ancelotti ya le ha llamado

Fran Fuentes 23 SEP 2026 - 13:39h.

El director deportivo ya ha mandado a su mano derecha a Brasil para verle 'in situ'

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El FC Barcelona sigue con su política de encontrar jóvenes talentos que refuercen la plantilla de cara al medio y largo plazo. La intención es la de asegurar jóvenes talentos a un bajo coste y que se revaloricen como jugadores barcelonistas una vez sean capaces de adaptarse al modelo de juego y exigencias. En este sentido llegó el pasado verano Jesse Bisiwu, y operaciones como la de Roony Bardghji o Hamza Abdelkarim van justamente en esa línea. En este sentido, aunque ya algo más consagrado, surge un nuevo nombre para reforzar la defensa. Hablamos de Arthur Dias, jugador del Club Athletico Paranaense.

Y es que, según informa el diario SPORT, Deco monitoriza a este joven defensor de apenas 19 años. Su perfil es el de central zurdo, con buena salida de balón y buena planta (mide 1.88 metros). De la generación del 2007, igual que Lamine Yamal, el jugador se ha convertido en una de las sensaciones del Brasileirao gracias a sus buenas actuaciones. Esta temporada (recordad que el calendario de Brasil funciona distinto al de Europa) acumula ya nada menos que 32 partidos entre la Série A de Brasil, la Copa do Brasil y el Campeonato Paranaense, acercándose a la barrera de los 3.000 minutos, y habiendo marcado un gol en liga.

El FC Barcelona ve en directo a Arthur Dias, que ya es internacional con Brasil

En este sentido, Deco ha mandado a uno de sus hombres de confianza de la dirección deportiva, Joao Amaral, a ver en directo a Arthur Dias en el partido del Athletico Paranaense frente a Bahía (club del City Group). El duelo se saldó con triunfo del equipo del defensor brasileño, que jugó como central izquierdo en defensa de tres, lateralizando su posición y dando una buena salida de pelota por ese sector.

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Por si fuera poco, Arthur Dias está ante su semana fantástica. Y es que Carlo Ancelotti le ha convocado con la selección de Brasil, frente a Australia en dos amistosos distintos, y a la India. El zaguero, a quien el FC Barcelona sigue con mucha atención, parece uno de los elegidos del técnico italiano en la regeneración del fútbol brasileño.