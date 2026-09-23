Basilio García Sevilla, 23 SEP 2026 - 09:53h.

Publicadas tres intervenciones arbitrales del partido del sábado en el Sánchez-Pizjuán

El CTA da un nuevo giro y analiza la polémica del Sevilla - Barça: "Pudo ser mejorable"

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Nadie duda de que arbitrar sobre el terreno de juego es harto complicado, aunque las quejas sobre las direcciones de partidos de los últimos años no van por ahí, sino por el uso inconstante de la tecnología, especialmente en lo que al VAR se refiere. Por ello, desde el Mundial se ha instaurado la conocida como RefCam, una cámara subjetiva que se coloca al árbitro y que sirve para comprobar cómo ve el colegiado los partidos a ras de césped.

El pasado sábado, en el encuentro entre el Sevilla FC y el FC Barcelona, Juan Martínez Munuera tuvo que lidiar con los dos equipos, con una jugada especialmente polémica que, según el CTA, pudo ser sancionada de forma “mejorable”.

Más allá de ello, hay tres acciones que han sido publicadas por DAZN en sus redes sociales, en las que se puede comprobar la gestión que hace el árbitro adscrito al comité valenciano.

Forcejeo al borde del área

Un forcejeo entre Fofana y Raphinha al borde del área en el que llama la atención a los dos futbolistas: “Escucha, los dos, él agarra, tú te lo quitas. Eso no es fútbol, eso no es fútbol. Eso se llama judo”.

Conversación con Raphinha tras el descanso.

El capitán barcelonista advierte a Martínez Munuera sobre los bloqueos que realizan los sevillistas.

Raphinha: “Estate atento con los bloqueos y agarrones, hay un momento que nos van a romper la espalda”.

Martínez Munuera: “Lo estamos controlando, créeme que lo estamos controlando, lo hemos visto y se lo hemos dicho a ellos también”.

Raphinha: “Te lo advierto, a la que marcas una o dos faltas ellos lo van a dejar de hacer y vamos a jugar al fútbol”.

Martínez Munuera “Perfecto, gracias”.

Falta al borde del área a favor del Barcelona

El árbitro responde de forma categórica a las protestas de Suazo y otros jugadores sevillistas tras pitar una falta al borde del área en la segunda mitad: “Escúchame, tenemos o esa o esta, podéis elegir. Tengo dos para elegir, una o dos. Porque grita no, porque hay contacto. ¿No hay contacto? ¿no? Vale”.