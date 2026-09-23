Rubén Uría 23 SEP 2026 - 20:25h.

"Mi objetivo es jugar en el Atleti. Lo fácil habría sido salir fuera, pero quiero ganarme el puesto aquí"

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Rodrigo Mendoza, jugador del Atlético de Madrid, ha concedido una entrevista al programa 'Club de Uría' en la que ha abordado la actualidad del club rojiblanco, su situación personal dentro del equipo de Simeone y también la serie de compromisos internacionales que disputará a partir de estos días con la selección española sub 21, que tiene pendientes tres partidos contra Finlandia, San Marino y Rumanía en Ibiza.

"Partido importante, si ganamos estaremos clasificados. Vamos a dejarlo todo ante Finlandia y si ganamos, habremos dejado mucho trabajo hecho. El primer partido es el más vital y si ganamos, iremos a los otros con menos responsabilidad", dijo sobre ese primer encuentro de España. Sobre el potencial de la sub 21: "El primer objetivo es clasificarse, luego ganar el Europeo y quién sabe si ser olímpico, estaría muy bien estar en unas olimpiadas, que es un torneo vital para cualquier deportista, y si cogemos una medalla y es de oro, pues sería maravilloso, claro".

Sobre su presencia en la lista B de Luis De la Fuente justo antes de lesionarse, Mendoza comentó que "la forma más cercana de estar en la absoluta es hacerlo bien en la sub 21 y en el futuro poder estar con los mayores". Sobre el sueño de debutar con España, Rodrigo explicó que "siempre es un sueño jugar con la absoluta, España es la mejor selección del mundo, es un sueño que tienes siempre desde pequeño y es quizá la meta más grande que se puede tener como futbolista".

Acerca del derbi ante el Real Madrid, Mendoza comentó: "Es un partido muy especial. La temporada pasada no pude estar porque estaba lesionado, pero esta se ha notado un ambiente muy especial en el vestuario, con los capitanes, fue un partido muy especial y muy bonito. Podríamos haber metido algún gol más y no haber sufrido, pero victoria importante". Para Rodrigo, "ganar al Madrid era importante para quedar por delante de ellos, verte en la segunda plaza nos va a dar confianza y aunque es verdad que el Barcelona está muy bien, pues el Atleti está ahí".

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Sobre su lesión, Mendoza comentó: "Cuando llegué no me esperaba entrar tan rápido en el equipo, luego me encontré con esa lesión que fue un palo duro. Me tuvo fuera un mes y luego fue un poco como ir a remolque, porque es lesión de tobillo y después de la recuperación te deja dolor, molestias, y estar ese mes parado me condicionó. Fue un palo, pero me intenté recuperar y volver más fuerte de la mejor forma". En pretemporada sacrificó las vacaciones para recuperarse bien de su lesión y estar a tope para convencer al entrenador: "Desde que me lesioné, sólo tenía una cosa en la cabeza: llegar a la pretemporada como llegué, en la mejor forma física que he tenido en mi vida, llevaba partidos sin jugar y lesionarme contra Osasuna para mi fue un palo, así que desde el primer día pensé en recuperarme lo antes posible. Trabajé duro para estar con ritmo en la pretemporada y arrancar la Liga bien".

Sobre su posición en el campo y algunas actuaciones como mediapunta. "Me gusta jugar de mediapunta. En Elche jugaba un poco más retrasado en el campo, pero lo puedo hacer bien ahí. Puedo jugar en las tres posiciones del centro del campo. Quizá no es mi mejor posición, pero estando cerca del área y de los puntas estoy cómodo. Hay competencia fuerte en mi sitio, nos hemos reforzado en el mercado y es un reto bonito para mí competir un puesto con gente de tanto nivel y tener minutos en el Atlético de Madrid"

Mendoza confía en hacerse un sitio. "Ya en Elche tuve que darle la vuelta a la tortilla, empecé jugando luego dejé de tener minutos y me lo tomé como un reto en Elche, dando la vuelta a la tortilla. Ese es mi objetivo ahora, dar la vuelta a la situación para poder jugar más. Marcos Llorente y Pubill son dos ejemplos en los que fijarme. Mira Pubill, empezó sin jugar y mira dónde está ahora, es campeón del mundo y es un indiscutible. Quiero seguir sus pasos porque sueño con triunfar en el Atlético de Madrid".

En verano, desechó la posibilidad de salir cedido del Atleti: "Yo tenía claro que no quería salir cedido. Quiero trabajar aquí. Mi objetivo es jugar en el Atleti. Lo fácil habría sido salir fuera, a buscar minutos más fáciles, entre comillas, yo desde el primer día quiero ganarme el puesto aquí con jugadores de talla mundial. Sé que es un reto duro, pero bonito y este desafío me va a hacer mejor".

Acerca de su fichaje por el Atleti. "Cuando estás en el Elche no te puedes imaginar del todo cómo es un grande como el Atleti. Me sorprendió mucho el vestuario. Te esperas algo más frío y resulta que el vestuario es una familia. Todo lo demás, entrenamientos, intensidad, pues se veía desde fuera así y es cierto que es así, tal cual. Al principio los primeros días me imponía mucho el Cholo, pero luego convives en el día a día y es cercano, imponía primero pero luego todo bien". En cuanto a los objetivos de la temporada del Atleti, Mendoza cree que "la línea debe ser la del año pasado, nos faltó tener continuidad en Liga, ojalá que ahora podamos pelear la Liga hasta el final y poder repetir llegar a la final de Copa y pelear por la Champions que es el objetivo más deseado por todos. Este club lleva años soñando con ese título y por qué no ganar la Champions. Levantar ese trofeo no estaría nada mal. He soñado muchas veces con eso".

Por último, Mendoza habló de la afición del Atleti. "Me quedé asombrado, son muy fieles, animan todo el partido, en los partidos importantes es una locura, es todo espectacular, lo que vivimos con el Arsenal el año pasado. Hay un vínculo especial y es distinto a lo que se vive en otras aficiones de España, la afición del Atleti es especial".