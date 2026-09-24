En su propio país se muestran sorprendidos por la autocampaña del delantero del Real Madrid

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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Críticas en Francia contra Kylian Mbappé. El Chiringuito ha mostrado este miércoles por la noche la opinión de varios tertulianos en un programa radiofónico ante la campaña que el atacante del Real Madrid está haciendo para intentar ganar el Balón de Oro. Buena parte de la afición gala está bastante sorprendida con esta campaña tras un curso en el que el delantero, pese a sus grandes registros individuales, no ha ganado ningún título, ni con su club ni con la selección.

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.