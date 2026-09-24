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Josep Pedrerol critica la polémica medida del Sant Andreu ante el Real Madrid Castilla: "Se prohíbe un padre con su hijo..."

Josep Pedrerol critica la medida del Sant Andreu ante el Real Madrid Castilla
Josep Pedrerol, en El Chiringuito. Mediaset
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Josep Pedrerol arrancó el programa de este miércoles por la noche con dos mensajes. Uno, dirigido al Balón de Oro y a la campaña de Lamine Yamal y Kylian Mbappé, que no termina de comprender. Y otro, a la polémica medida del Sant Andreu durante el partido de este mismo miércoles ante el Real Madrid Castilla, en Primera RFEF, con una prohibición que ha generado mucha polémica a través de las redes sociales.

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