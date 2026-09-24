María Trigo 24 SEP 2026 - 08:54h.

El canterano verdiblanco habla con mucha sinceridad de todo lo que pasó en el verano de 2018

Fabián Ruiz, el hombre que lo ganó todo y llega a las quinielas del Balón de Oro

Compartir







No hay una entrevista que conceda en la que no hable del Real Betis. Fabián Ruiz es un bético de corazón y este miércoles por la noche, en una charla que ha mantenido en el programa 'Radio Estadio' de Onda Cero, ha sido muy sincero a la hora de repasar cómo se fue del conjunto verdiblanco al Nápoles cuando el 5 de julio de 2018 los italianos pagaron su cláusula de rescisión.

En ese proceso fue clave Davide, el hijo de Carlo Ancelotti y hasta hace poco su segundo entrenador. El actual técnico del Lille lo vio jugar en el Betis tras regresar de su cesión en el Elche y le dijo "tenemos que fichar a este tío para el Nápoles". "Tengo muy buena relación con Davide. Hace poco nos enfrentamos en Liga y estuvimos hablando un buen rato. Con Ana, su mujer, también. Con el hermano de Ana... Conozco muy bien a toda su familia. Creo que en ese momento fue muchísimo dinero. Hasta yo mismo me sorprendí, ¿no?, de que pagaran tanto en ese momento por un jugador tan joven. Y Ancelotti, que al final era un entrenador increíble y que bueno, que se fijara en mí para mí en ese momento fue algo muy especial", ha explicado Fabián Ruiz.

Fabián Ruiz su renovación con el Betis

Cabe recordar que antes de que se llevara a cabo ese fichaje, Fabián había renovado en el mercado de invierno y ampliado su clásusula de rescisión con el Betis al doble: "En enero, renuevo con el Betis, que tenía clásusula de 15 millones y nos pusimos 30 como diciendo... o por lo menos yo diciendo, tranquilo que aquí no viene nadie. Aquí no viene nadie, me quedo en el Betis toda la vida. Y bueno, en cinco meses vino Ancelotti y, la verdad, contento de que un entrenador como Carlos apostara por mí tan joven".

Fabián Ruiz triunfó en la Serie A triunfó y, desde 2022, lleva haciendo lo propio en el PSG. Allí ha sido campeón de todo bajo las órdenes de Luis Enrique. Además, a su extenso palmarés hay que sumar la Eurocopa y el Mundial que ha ganado en los últimos años con España. Está nominado al Balón de Oro y aunque él no quiere posicionarse como sí lo están haciendo Mbappé o Lamine Yamal, sus meritos están ahí.

Rendido a su madre

En la entrevista en Onda Cero Fabián Ruiz también ha vuelto a contar una historia que no por sabía deja de emocionar cada vez que la escuchar: los sacrificios que su madre hizo para poder llevarlo a entrenar con el Betis en las diferentes categorías por las que fue pasando hasta llegar a convertirse en la estrella mundial que es hoy.