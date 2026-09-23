Basilio García Sevilla, 23 SEP 2026 - 16:40h.

"Puedes hacer dos equipos y a cuál mejor", afirma el exentrenador verdiblanco

El imposible hecho realidad de Serra Ferrer cumple 30 años

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El debate entre cuál es el mejor entrenador que han visto los béticos está servido desde hace tiempo y, salvo los más mayores, la mayoría están entre Lorenzo Serra Ferrer y Manuel Pellegrini. No en vano, son los dos hombres que han llevado plata a las vitrinas del Benito Villamarín en el Siglo XXI, con las Copas del Rey de 2005 y 2022, y también los que le han clasificado para la UEFA Champions League, con 21 años de diferencia.

Pues bien, uno de los protagonistas ha hablado. Serra Ferrer, cuyo último paso por la entidad verdiblanca fue como vicepresidente deportivo y encargado de la planificación, ha valorado la calidad del equipo actual. Y bien como reivindicación a su trabajo como entrenador, o bien como halago a la gestión actual del Betis, parece tener muy claro que la plantilla actual es mejor que cualquiera de las que él dirigió, incluidas la que consiguió ser subcampeón de Copa del Rey y tercero en LALIGA y la que ganó el Torneo del KO y acabó cuarto.

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“El futbolista ahora es de un nivel altísimo. En otras temporadas disfruté de los Alfonso, Jarni, Finidi... Futbolistas que han competido a un nivel altísimo. No hago comparaciones, pero sí consiguieron los objetivos. Esta plantilla es mucho mejor, puedes hacer dos equipos y a cuál mejor. En aquellos tiempos tenías que tirar de la cantera y dejaron el listón muy alto”, recordaba el mallorquín en palabras a Canal Sur Radio.

Los nombres de la 94/95

Hasta 30 años atrás llegó a echar la vista Serra Ferrer, poniendo en valor a nombres que ahora casi son desconocidos para los béticos más jóvenes. “Cada uno ha tenido los jugadores que ha podido. En aquellos momentos, teníamos que tirar mucho de la cantera, los Cuéllar, Cañas, Merino, Ríos... Teníamos unas posibilidades que no es para despreciarla... Juan Ureña, Márquez...Había un tercio, como mínimo, que eran titulares y eran chicos de la cantera. Esa temporada 94/95 la guardo con muchísimo recuerdo y con mucho agradecimiento a los jugadores, porque lo hicimos muy bien, quedamos terceros por delante del Barcelona. No había una figura, había varias. Allí marcaban la diferencia los pequeños y grandes trabajos a los que sometíamos a los rivales para que no nos ganaran. Me acuerdo de que también Pedro Jaro hizo una gran temporada”. De hecho, el portero consiguió el Trofeo Zamora.

No obstante, Serra se alinea del lado de Manuel Pellegrini en su petición del futbolista que deseaba para cerrar la plantilla. “¿Falta ese medio de cierre? El entrenador sabe muy bien, y si ha pedido a este futbolista, en su criterio o bagaje de experiencia, entendía que le faltaba. Desde fuera, vemos circunstancias que el entrenador conoce mejor que nosotros, vemos que la plantilla es fantástica, que, si no hay una desgracia en forma de lesión duradera, seguramente habrá un jugador que pueda jugar igual”, concretaba.