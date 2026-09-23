Fran Fuentes 23 SEP 2026 - 07:11h.

El cuerpo técnico del Betis aprovechó para cumplir una promesa tras clasificar al Betis a Champions

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La reunión de los entrenadores con el Comité Técnico de Árbitros tuvo varias ausencias destacadas, siendo quizá José Mourinho la más polémica de todas ellas. Sin embargo, hubo más técnicos que decidieron no asistir a dicho evento por diversos motivos personales, desde Quique Sánchez Flores hasta José Bordalás. Aunque otra de las caras visibles de LALIGA en cuestión de veteranía, trayectoria y ascendencia futbolística, amén de dirigir a un equipo de Champions, es Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis. El chileno decidió pasar de dicha reunión y aprovechó la semana libre para hacer el Camino de Santiago. Una circunstancia que han resaltado en el último programa de El Chiringuito.

En el programa, además, han rescatado la foto de todo el cuerpo técnico haciendo el Camino, en lo que parece una promesa cumplida después de clasificar al Real Betis para la UEFA Champions League. Bien ataviados con botas de caminar y con sus respectivas mochilas, el conjunto de los entrenadores y preparadores del Real Betis han posado con una bandera con el escudo de las trece barras, que en una mitad es verdiblanca y en la otra mitad tiene la bandera europea, celebrando de este modo el hito del conjunto bético el pasado curso.

La imagen ha sorprendido en el plató de El Chiringuito, dada la edad (73 años) de Manuel Pellegrini. Sin embargo, parece que se conserva físicamente en forma, dado que el Camino de Santiago es una prueba muy exigente que requiere estar bien preparado, no hay que tomarla a la ligera. De este modo, el cuerpo técnico del Real Betis ha aprovechado para cumplir con su promesa en lugar de acudir al congreso de entrenadores con el CTA.

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