"A veces se me olvida": el vídeo viral del momento ya tiene su versión del Betis con Isco y Juanmi

Pepe Jiménez Sevilla, 22 SEP 2026 - 20:14h.

El vídeo, realizado con IA, adapta uno de los 'hits' del momento

El 'dardo' de Isco Alarcón: "¿Ciudad con mejor ambiente? Betis"

Compartir







Se ha convertido en un auténtico fenómeno. Desde hace semanas se reproduce, una y otra vez, un vídeo en el que se puede ver un vídeo de una familia interpretando la canción 'Damas y Vagabundo', de Bromas aparte. Tanto ha gustado que sus protagonistas se han hecho famosos y el público, aprovechando la IA no ha dudado en hacer versiones... hasta del Betis.

Con la aparición de jugadores como Isco Alarcón, Héctor Bellerín o exbético Juanmi, el vídeo recrea al original colocando ahí a jugadores del Betis, siendo Manuel Pellegrini el que ocupa el lugar de uno de los grandes protagonistas de la escena.

PUEDE INTERESARTE El presidente de la RFAF cree que Betis y Sevilla podrían compartir La Cartuja

El vídeo, del usuario @Real13Etis, también cuenta con la participación de otros reconocidos como Pablo Fornals, despertando multitud de reacciones -mayormente positivas- y dando algo de energía al día bético, el segundo desde que empezase el eterno parón.

PUEDE INTERESARTE No hay lesión y el Betis respira con Marc Bartra

Esta no es la única versión que se ha realizado con IA del vídeo original y es que muchos seguidores han convertido a todos los personajes en la misma persona o incluso han convertido a los principales protagonistas en actores de series reconocidas.

Un divertido vídeo que, sin pretender demasiado, entretiene y divierte a un público que disfruta de su equipo en uno de los mejores momentos de su historia reciente hasta tal punto que coloca a sus jugadores hasta en los vídeos virales de la red.