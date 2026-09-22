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"A veces se me olvida": el vídeo viral del momento ya tiene su versión del Betis con Isco y Juanmi

Captura del vídeo
Captura del vídeo publicado. ElDesmarque
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Se ha convertido en un auténtico fenómeno. Desde hace semanas se reproduce, una y otra vez, un vídeo en el que se puede ver un vídeo de una familia interpretando la canción 'Damas y Vagabundo', de Bromas aparte. Tanto ha gustado que sus protagonistas se han hecho famosos y el público, aprovechando la IA no ha dudado en hacer versiones... hasta del Betis.

Con la aparición de jugadores como Isco Alarcón, Héctor Bellerín o exbético Juanmi, el vídeo recrea al original colocando ahí a jugadores del Betis, siendo Manuel Pellegrini el que ocupa el lugar de uno de los grandes protagonistas de la escena.

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El vídeo, del usuario @Real13Etis, también cuenta con la participación de otros reconocidos como Pablo Fornals, despertando multitud de reacciones -mayormente positivas- y dando algo de energía al día bético, el segundo desde que empezase el eterno parón.

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Esta no es la única versión que se ha realizado con IA del vídeo original y es que muchos seguidores han convertido a todos los personajes en la misma persona o incluso han convertido a los principales protagonistas en actores de series reconocidas.

Un divertido vídeo que, sin pretender demasiado, entretiene y divierte a un público que disfruta de su equipo en uno de los mejores momentos de su historia reciente hasta tal punto que coloca a sus jugadores hasta en los vídeos virales de la red.

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