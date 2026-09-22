Basilio García Sevilla, 22 SEP 2026 - 14:01h.

El central catalán no está lesionado, pero seguirá un plan individualizado

Lesión de Marc Bartra: qué tiene, parte médico y posible tiempo de baja con el Betis

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Noticias positivas en el Real Betis Balompié: Marc Bartra no está lesionado. El central catalán despertó todas las alarmas al marcharse del césped en Riazor sobre el primer cuarto de hora de partido. Poco después de estar a punto de marcar gol con una chilena espectacular abandonó el terreno de juego.

Se encendieron todas las alarmas en el Betis, ya que el estado de forma del futbolista es excelente hasta el momento, y ahí queda su exhibición en Lille en la jornada inaugural de la fase liga de la UEFA Champions League, pero el jugador ya se ha sometido a las pertinentes pruebas médicas y se han rebajado todas las alertas.

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Según ha informado el club por vía interna, Marc Bartra sufrió unas molestias en el isquiotibial derecho durante el partido ante el Deportivo de A Coruña, por lo que tuvo que ser sustituido por Valentín Gómez.

Si bien, tras ser sometido a las pertinentes pruebas médicas, se ha descartado que sufra una lesión, por lo que todo se queda en un susto. No obstante, aprovechando el parón por los compromisos internacionales, el jugador realizará un plan de trabajo individualizado que se desarrollará durante los próximos días.

La lesión de Bartra

Bartra tuvo que abandonar el terreno de juego a los diez minutos de partido. La jugada en cuestión llegó muy pronto. El central intentaba frenar a Bil Nsongo en el lateral del área cuando notó que algo no iba bien y prácticamente de inmediato se dirigió hacia el banquillo para solicitar el cambio.

Después de un primer análisis los servicios médicos notaron esa contractura en el isquio, aunque el propio entrenador reconoció que espera que no haya desgarro, lo que alargaría todavía más su tiempo de baja. "Ojalá que no sea un desgarro. Sintió una contractura en el isquio atrás, vamos a ver lo que dice el doctor estas semanas para intentar recuperarlo. Ojalá no sea nada grave y no le haya causado un desgarro", valoraba un Pellegrini que ya puede respirar al poder contar con uno de sus hombres principales en el regreso a la competición dentro de tres semanas.