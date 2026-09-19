Basilio García Sevilla, 19 SEP 2026 - 14:05h.

El buen ambiente reina en un Betis que ha comenzado como un tiro

Abde, Antony, Deossa y el ejemplo de Aubameyang para Pellegrini: "La edad no es un impedimento"

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Última sesión de trabajo del Real Betis Balompié antes de viajar a Galicia para enfrentarse al RC Deportivo de A Coruña y, como no puede ser de otro modo, el buen ambiente reina en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. El inicio de temporada verdiblanco es espectacular, las cosas funcionan, el equipo carbura y las sonrisas son la moneda común en un entrenamiento en el que solo han faltado Diego Llorente y Aitor Ruibal.

Los minutos abiertos a la prensa estuvieron llenos de detalles, como la conversación tan simpática, entre bromas, que mantuvo Manuel Pellegrini con dos pesos pesados del vestuario como Marc Bartra y Héctor Bellerín, así como el pique sano en el rondo entre Antony y Ez Abde, los dos puñales de las bandas verdiblancas.

La convocatoria de Pellegrini

Poco después, el Real Betis hizo pública la convocatoria para Riazor, conformada por Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Natan, Marc Bartra, Facundo Bernal, Antony, Pablo Fornals, Cucho Hernández, Ez Abde, Fran García, Ángel Ortiz, Diego Conde, Álvaro Fidalgo, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Parrott, Lo Celso, Marc Roca, Isco, Junior Firpo, Dani Ceballos, Morante y Manu González.

Llama la atención el regreso de Morante, aunque Pellegrini tendrá que hacer un descarte en las horas previas al partido al viajar 24 futbolistas. El equipo parte esta tarde, a las 18.15 horas, en vuelo chárter hasta tierras gallegas.