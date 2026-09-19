Basilio García Sevilla, 19 SEP 2026 - 13:21h.

El chileno valora el inicio del delantero gabonés del Deportivo de A Coruña

Pellegrini da en la clave del gran inicio del Betis: “Comenzar como si estuviéramos al final”

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El Real Betis Balompié mide su magnífico inicio de temporada ante un RC Deportivo de A Coruña que también ha comenzado bastante bien pese a tropezar el pasado miércoles ante el Sevilla FC. Son muchos los nombres propios protagonistas en la previa del encuentro, y Manuel Pellegrini ha tocado varios de su equipo, pero también el de Pierre-Emerick Aubameyang, la sensación del inicio de temporada deportivista, una amenaza para cualquier equipo que se precie.

Para el chileno, el entrenador más veterano de LALIGA, que un delantero de 37 años esté dando ese rendimiento no es sino un ejemplo de que cuidándose bien pueden llegar a un gran nivel. “No lo conozco, no podría dar más información. Para a los 37 años, son muchos los jugadores que ya están llegando, con esfuerzo, trabajo… a él le está tocando. Todos los jugadores deben seguir ese camino de exigirse hasta que un día la actividad te agota. Demuestra que la edad no es un impedimento cuando se tiene calidad”, explicó.

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Además del nombre del gabonés, Pellegrini valoró también el momento que viven tres de sus hombres más destacados, Antony, Ez Abde y Nelson Deossa, que están dando un paso al frente en este inicio de temporada.

Pellegrini habla de los suyos

Antony. “Lo veo muy bien, partidos muy completos, en parte defensiva ayudando por banda a los laterales, produciendo una cantidad de jugadas ofensivas en uno contra uno, aparición al espacio, ha tenido ocasiones de gol que le ha faltado precisión para acabarlos mejor. Es normal, mucho más en Antony que tuvo sus problemas de pubalgia. Es normal que no este 100% afinado en la definición final. Está haciendo un trabajo muy completo, seguramente va a ir concretando las ocasiones en la medida que vaya pasando la temporada”.

Ez Abde. “En los últimos meses ha estado lesionado, en la temporada pasada ya mejoró bastante en las definiciones. Todavía puede dar muchísimo mal y es consciente, porque tiene muchas condiciones. En el gol se para atrás porque es un trabajo que siempre hacemos, se frenó bien, dejó pasar a los defensas, también estuvo muy bien Parrott. Son jugadas que se trabajan, siempre importantes, pero mucho más importante es tener precisión y definición y la puso en el palo muy bien”.

Nelson Deossa. “Puede jugar en varias posiciones, tiene remate, paciencia, cabezazo, ida y vuelta…Ha sido importante que se diera cuenta de que no podía ser el Deossa Fútbol Club que pretendía el año pasado. Ya en la pretemporada venia trabajando para el equipo, colocando sus condiciones en pos del funcionamiento colectivo. Está empezando la temporada, tiene mucha capacidad para hacer una temporada completa. Ojalá mantenga el mismo nivel”.