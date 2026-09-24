Fran Fuentes 24 SEP 2026 - 06:49h.

El sacrificio del jugador brasileño, a debate

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Vinicius Júnior ha centrado uno de los debates más tensos en el último programa de El Chiringuito. El delantero del Real Madrid, que atraviesa un momento de juego muy complicado desde su renovación, ha propiciado que José Mourinho, en los últimos partidos, cada vez le sustituya antes. Durante el derbi apenas duró 53 minutos, mientras que Kylian Mbappé jugó el partido completo. En este sentido, Javi Balboa y el 'maestro' Jorge D'Alessandro se han enzarzado en una discusión sobre la idoneidad del brasileño y la actitud del mismo.

"A nivel individual, por ejemplo, Diomande entra con uno menos y te hace lo que tendría que hacer Vinícius. Por eso le mete cada vez más pronto. Vinícius, el otro día, pierde un balón y se queda parado. Eso no es una cuestión táctica, es una cuestión de actitud", explica Balboa, ante la réplica de D'Alessandro: "¿Tú crees que esto arregla el Madrid? ¿Que Diomande arregla el Madrid? Te pregunto, ¿Diomande arregla el Madrid? ¿Por qué la manda izquierda?", cuestiona.

En este sentido, Balboa quiere enfocar el debate en la figura del brasileño: "Céntrate, estamos hablando de Vinícius, no de arreglar el Madrid, estamos hablando de Vinícius". Algo con lo que D'Alessandro no concuerda: "No, pero todo sucede porque el Madrid juega mal", explica. De nuevo, Javi Balboa trata de enfocar la conversación: "Pero vamos a ver, yo pierdo el balón y si yo me quedo parado, es una cuestión de actitud mía. Es una cuestión de actitud, no es que si el equipo está bien plantado o no. Porque lo que hago es intentar recuperar el balón", razona.

Es entonces cuando D'Alessandro culpa a la posición de Mbappé para justificar a Vinicius: "¿Por qué? ¿Y por qué Mbappé se va a la izquierda? ¿Pero por qué se va a la izquierda? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Mbappé se va a la izquierda? ¿Por qué Mbappé se carga a la izquierda? ¿Por qué?", insiste. "Yo como entrenador, te pierdo un balón, me quedo parado, ¿y tú qué haces? ¿Qué vas a echarle, a culpa de Mbappé? ¿O a Mbappé que cae a la izquierda? Yo pierdo el balón y yo me quedo parado", explica Balboa.

"Fue una jugada de un contraataque en la que se gira y va a dar el balón a Mbappé o a Bellingham. Falla el pase y se queda parado. ¿Eso es culpa de quién?", insiste Balboa. Sin embargo, para D'Alessandro no hay mejor opción que el brasileño: "Fuera, lo quitamos. ¿Y tú crees que lo arreglamos? Te pregunto", lanza al aire.

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