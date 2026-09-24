Un apagón durante el Sant Andreu - Real Madrid Castilla acaba con las gradas llenas de linternas

Fran Fuentes 24 SEP 2026 - 08:19h.

El partido del filial madridista se saldó con empate a uno tras volver la luz a Can Dragó

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El partido entre el Sant Andreu y el Real Madrid Castilla, correspondiente a la cuarta jornada del Grupo B de Primera RFEF, tuvo varios momentos delicados. El primero de ellos fue la prohibición del conjunto local de acudir con camisetas del conjunto blanco al estadio de Can Dragó. Y el segundo fue un apagón de los focos del estadio durante el partido. Una imagen que dejó unos instantes curiosos, cuando las aficiones de los dos clubes sacaron las linternas de sus teléfonos móviles para alumbrar el césped.

Así las cosas, corría el minuto 79 de partido y el conjunto local se encontraba haciendo sustituciones cuando, de repente, se fue la luz en todo el estadio. La imagen de la retransmisión se quedó completamente en negro, y apenas se distinguían unas sombras en los planos cortos de la grada. Sin embargo, rápidamente multitud de aficionados sacaron la linterna de sus teléfonos móviles y las encendieron. Posteriormente, el encuentro se pudo reanudar con normalidad, saldándose con empate a uno entre el conjunto catalán y el madridista. En el vídeo insertado a continuación puedes ver lo sucedido en Can Dragó.