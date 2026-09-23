Mario Soriano explica los rumores sobre su futuro en el Deportivo: "Se quedó ahí"

Ángel Cotán 23 SEP 2026 - 15:45h.

Su actuación contra el Real Betis fue capital... y acaba contrato en 2028

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Mario Soriano toma la palabra durante el parón internacional. Tras el gran arranque del Deportivo de A Coruña en LALIGA EA Sports, el talentoso centrocampista pasa revista ante los medios para analizar el inicio de curso, su nivel individual e incluso su futuro. Con contrato hasta junio de 2028, y pese a los rumores del pasado mercado de verano, el futbolista complutense aclara su situación.

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Las palabras de Mario Soriano en el Deportivo de A Coruña

“La valoración es positiva porque hemos conseguido muchos puntos hasta ahora. Ojalá que todo siga de esta manera y podamos seguir sumando puntos. Nos esperábamos arrancar de la mejor manera posible y así ha sido”, manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, el futbolista madrileño destacó la capacidad de su equipo para agarrarse a los partidos: “Hemos tenido esos partidos que parecía que perdíamos, pero siempre hemos estado metidos y con la opción de puntuar. Es importante en todos los partidos intentar sumar, hay que valorar cada punto en esta categoría que es muy complicada”.

Además, Mario Soriano, una de las piezas clave en el ascenso del Deportivo a Primera División, reivindicó el rendimiento que está ofreciendo su equipo, con mucho debutante en la máxima categoría del fútbol español.

“En los primeros partidos había un poco esa incertidumbre de cómo van a ser los partidos. Sabíamos que el ritmo iba a ser más alto, que todo se iba a decidir con más detalles. Ya en Segunda lo era así, y en Primera todavía más. Luego los jugadores son de otro nivel, mucho mejores. Pero los que estamos debutando también demostramos que podemos jugar en esta categoría”, subrayó.

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A nivel personal, achacó a las rotaciones que está realizando Antonio Hidalgo en el once y al “mayor nivel” que hay en la plantilla deportivista que no esté gozando de tantos minutos como la pasada temporada.

“La plantilla es mucho más amplia, hay muchos más jugadores y el nivel ha subido. Eso es bueno para todos. Al final hay rotaciones, es lo que tiene tener un equipo tan amplio. El míster decide cambiar a unos o a otros. Por esa parte no hay problema. Por la otra, ya sabéis cómo es el míster. Intenta poner a jugadores en otras posiciones, cambiar bastantes cosas para que nos haga mejores. Tiene en la cabeza muchas cosas para los partidos y eso es bueno para nosotros”, explicó.

Finalmente, aclaró que sus agentes no se encuentran negociando con los dirigentes del Dépor una ampliación de su contrato, que expira en junio de 2028.

“Se habló en su momento, hablamos cosas, pero quedó ahí. Yo hago el trabajo en el campo, fuera que decidan las personas lo que quieran y se pongan de acuerdo. Estoy tranquilo, a partir se verán las cosas”, sentenció.