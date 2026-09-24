La falsa entrevista de Mbappé en una bañera de la que habla todo el mundo

Redacción ElDesmarque Madrid, 24 SEP 2026 - 11:55h.

Se trata de un vídeo manipulado con inteligencia artificial que ha confundido a varios usuarios y que se ha viralizado en redes sociales

Duras críticas en Francia contra Mbappé por su campaña por el Balón de Oro: "Es embarazoso. Si lo gana, será un chiste"

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Kylian Mbappé vuelve a ser protagonista y no por unas declaraciones, esta vez ha sido por una entrevista que no existe. En plena carrera por el Balón de Oro, un vídeo generado con inteligencia artificial en el que el delantero del Real Madrid aparece dentro de una bañera junto al creador de contenido francés Jeremstar ha comenzado a circular con fuerza por las redes sociales. La secuencia ha engañado a varios usuarios y acumula ya más de nueve millones de reproducciones en X.

Kylian Mbappé habla de lo que significó fichar por el Real Madrid y del Balón de Oro

Lo que sí es real es la entrevista que el parisino ha concedido a The Athletic, donde ha relacionado su llegada al Real Madrid con la ambición de conquistar títulos, tanto colectivos como individuales. "Fiché por el Real Madrid porque era mi sueño. Quiero ganar y es más fácil hacerlo si estás en el mejor equipo del mundo. Quiero ganar la Champions League, quiero ganar títulos colectivos, quiero ganar trofeos individuales como el Balón de Oro… pero todo comenzó por un sueño", explicó. Estas declaraciones se suman a otras intervenciones recientes en las que no ha escondido que considera posible conquistar el premio y que están siendo muy criticadas en Francia.

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La falsa entrevista de Kylian Mbappé que se ha hecho viral en redes sociales

El vídeo utiliza la imagen del delantero para situarlo en el conocido formato del creador de contenido francés Jeremstar, ‘Le Bain de Jeremstar’, un programa de YouTube en el que él entrevista a sus invitados dentro de una bañera. La manipulación del vídeo resulta de gran calidad y lo hace especialmente creíble, ya que el atacante del Real Madrid lleva semanas protagonizando diferentes entrevistas en las que habla de su candidatura al Balón de Oro.

Sin embargo, el encuentro nunca ha tenido lugar. Ni el canal de Jeremstar ni sus redes sociales recogen una entrevista de este tipo con Mbappé, las comprobaciones realizadas sobre el vídeo apuntan a que se trata de una creación mediante inteligencia artificial y 'Grok' también ha certificado que el vídeo es falso.

Este montaje ha adquirido todavía más repercusión por el momento en el que aparece. Mbappé está inmerso en una intensa exposición mediática alrededor del Balón de Oro, cuya gala se celebrará el próximo 26 de octubre y varios usuarios se han creído que el vídeo era real.