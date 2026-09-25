Ángel Cotán 25 SEP 2026 - 09:44h.

El exportero entiende el parte médico como "un poquito exagerado"

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El parón internacional está alargando más si cabe la resaca del derbi madrileño. Tras decenas de análisis, opiniones y críticas, aún colea la acción entre Kang In Lee y Fede Valverde. Para muchos, la no expulsión del futbolista del Atlético de Madrid fue el gran error de Ortiz Arias, más si cabe tras conocer el parte médico de Fede Valverde, aunque son muchos aficionados los que dudan de la gravedad de las dolencias del uruguayo.

El último en valorar este asunto ha sido Santi Cañizares. En El Partidazo de COPE, el exportero internacional analiza la lesión del centrocampista madridista y pone en duda el grado 3 de su esguince de tobillo.

Santi Cañizares y la lesión de Fede Valverde en el derbi

El ahora tertuliano expuso las diferencias entre una lesión en el tobillo y en zonas más complejas como la rodilla: "Bueno, yo, a ver, el tobillo sobre todo es una articulación muy noble. Noble que entiendo que la puedes vendar, la puedes inmovilizar un poquito, te pones la bota y tiras para delante. No es como la rodilla, que si tienes un esguince tienes que parar. Pero bueno, en cualquier caso, eso de los esguinces grado 1, grado 2 o grado 3 ya es un tema muy de cierta subjetividad porque no todo el mundo tiene la laxitud en los tobillos como las tienes, y luego, los doctores identifican el nivel de gravedad que tiene un esguince".

No obstante, Santi Cañizares no está del todo convencido con el grado de la lesión de Fede Valverde: "Cuando uno tiene un esguince fuerte no puede ni apoyar el pie. Y hay veces que te doblas el tobillo y tiras para delante. Yo soy optimista porque si el jugador acaba el partido, el jugador se retira al vestuario y no le ven cojear... pues eso no corresponde con el grado 3. A lo mejor es un poquito exagerado y no llegará a ese nivel. Si esa entrada le produce un esguince de grado 3 no se hubiera podido levantar Valverde y seguramente hubiera entrado el VAR y le hubiera expulsado".