Ángel Cotán 24 SEP 2026 - 15:41h.

El extremo rojiblanco atiende a ElDesmarque desde la concentración de la Selección Española

El Athletic explica por qué no hay fichajes y la falta de jugadores vizcaínos: "Nos preocupa"

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Nico Williams no entiende de descanso. La estrella del Athletic Club se mantiene en los planes iniciales de Luis de la Fuente en la Selección Española y busca ampliar la lista de éxitos en su carrera internacional. Aún en Las Rozas, el extremo rojiblanco no se olvida de su club y siempre tiene buenas palabras hacia todo lo que rodea a los leones.

Este jueves, el internacional español ha concedido una extensa entrevista a ElDesmarque. En ella, Nico Williams habla del Balón de Oro con Lamine Yamal como su principal candidato, del Mundial 2030... y de su querido Athletic Club.

Las palabras de Nico Williams en ElDesmarque

Aún quedan cuatro años, pero la polémica ya está servida con la sede de la final del próximo Mundial 2030. España lucha para que sea el Bernabéu o el Camp Nou el escenario de la gran cita mundialista, aunque Marruecos y Casablanca están ganando mucha fuerza. Ante esta cuestión, Nico Williams apuesta por su casa.

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San Mamés es el lugar donde el extremo jugaría la gran final del próximo Mundial: "Sería bueno que San Mamés la acogiese. Es un estadio increíble, todo el mundo que va allí lo dice. Creo que se viviría una buena atmósfera y encima en un campo espectacular como es San Mamés y una ciudad como Bilbao. Ojalá poder estar allí en la final".

En clave athleticzale, Nico Williams también reconoció que tiene como objetivo ganar un título europeo: "Tengo una espinita clavada con lo de la Europa League, esas semifinales contra el Manchester (United). Encima se nos ponía todo bonito porque la final era en Bilbao, en San Mamés, en nuestro estadio. Hubiese sido increíble y yo quiero ganar un título europeo (con el Athletic) porque nadie ha ganado uno y pasaríamos a la historia".

Puedes ver el vídeo de la entrevista de nuestro compañero Rafa Mainez a Nico Williams en la parte superior de esta noticia.