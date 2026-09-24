Ángel Cotán 24 SEP 2026 - 13:10h.

Presidente y director deportivo responden a todo

Los recortes de Jon Uriarte dejan a los jugadores del Athletic sin entradas para los partidos

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Jon Uriarte y Mikel González comparecieron este jueves en la sala de prensa de San Mamés. En una comparecencia que tuvo que retrasarse por problemas de salud del presidente del Athletic Club, el mercado de verano y los objetivos del equipo en la presente campaña cobraron protagonismo. Tanto el mandamás como el director deportivo arrancaron la rueda de prensa con un análisis inicial.

El presidente de la entidad comenzó su discurso pidiendo disculpas a los presentes: "Reiterar las disculpas por el retraso de la rueda de prensa por una infección en el ojo. Esta rueda de prensa es para analizar varias cosas, principalmente el cierre de mercado y por otro lado para establecer los objetivos. Al final de la exposición haremos una breve explicación acerca de todo lo relacionado con las invitaciones".

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El objetivo del Athletic Club y el balance del mercado de fichajes

Jon Uriarte explicó los movimientos rojiblancos en el pasado mercado: "Consideramos que tenemos una plantilla muy completa, aún sin fichajes, con tres campeones del mundo y con Edin Terzic. Estamos muy atentos a las oportunidades de mercado. Los tres cedidos son mejores jugadores de lo que eran hace un año, Djaló tiene otra oportunidad para demostrar su valía y Johaneko es una clara muestra que, desde el Bilbao Athletic, se puede saltar al primer equipo".

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A renglón seguido, el dirigente dejó claro cuál es el objetivo liguero: "El objetivo es volver a clasificarnos para Europa, tenemos un presupuesto acorde o en línea con aquellos equipos que están peleando por estos objetivos. La liga es nuestra prioridad, pese a ello, sabéis que la Copa del Rey nos encanta y vamos a ir a muerte a por ello".

Por su parte, Mikel González resaltó las dificultades de la nueva normativa de cesiones en España: "Incidiendo en los chicos de Lezama, son cuatro situaciones que han pasado por el filial y que ahora se establecen en el primer equipo. En las salidas teníamos el reto exigente con la nueva normativa con las cesiones, que nos ha exigido cambiar la política de cesiones y ventas".

La polémica de las invitaciones con la primera plantilla

Antes de enfrentarse a las preguntas de la prensa, Jon Uriarte explicó la polémica de las invitaciones al primer equipo: "Quería empezar por reconocer públicamente y reconocer a todos los colectivos que hemos sido afectados por esta medida. No ha sido un capricho, ni que nos hayamos despertado un idea y hayamos tenido una brillante idea, sino que responde a cuatro motivos: institucionales, sociales, económicos y de estructura. El objetivo es hacer un Athletic más fuerte".