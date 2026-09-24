El Barcelona toma una decisión definitiva por Julián Álvarez y el mercado de fichajes

Ángel Cotán 24 SEP 2026 - 11:05h.

El club azulgrana no especula y es directo

Rodri Hernández responde a si Florentino Pérez también lo llamó personalmente para fichar por el Real Madrid

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El inicio de temporada del FC Barcelona es, cuanto menos, ilusionante. Los registros de puntuación y goleadores del equipo que dirige Hansi Flick invitan a soñar con un curso exitoso donde el gran reto es conquistar la UEFA Champions League. Pese a las dudas que generaron las salidas de Ferran Torres y Robert Lewandowski, la delantera funciona a la perfección, aunque son muchos los aficionados que aguardan al mercado de invierno.

En este sentido, la entidad azulgrana ha decidido no especular y va de frente. El Barcelona define su plan en la próxima ventana de transferencias tras conocerse que debe vender activos antes de incorporar a un nuevo jugador. Y todos los focos apuntan a Julián Álvarez.

El Barcelona toma una decisión definitiva por Julián Álvarez

El pasado miércoles, Ferran Olivé reveló en la Cadena SER la necesidad de vender jugadores en caso de querer fichar en el próximo mercado de invierno. El vicepresidente económico del Barça lo explicó en antena: "En enero tendremos Fair Play positivo, pero deberíamos vender". Ante esta situación que el club no oculta, la decisión está tomada.

Según informa MARCA, en las oficinas azulgranas no preocupa este asunto y la conclusión entre cuerpo técnico y dirección deportiva es clara: con lo que hay actualmente en la primera plantilla se terminará la temporada.

De esta forma, el Barcelona opta por no realizar ningún fichaje en el mercado de fichajes invernal, o lo que es lo mismo, se descarta definitivamente una nueva intentona por Julián Álvarez en el próximo mes de enero. Eso sí, al término del presente curso la historia cambiará y el club azulgrana no descarta para verano algún movimiento por el delantero del Atlético de Madrid, así como por el resto de objetivos en el mercado. Confirmada la situación económica azulgrana, Hansi Flick confía en el grupo.