Ángel Cotán 24 SEP 2026 - 10:07h.

El que fuera director deportivo blanquillo señala un problema general

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El Real Zaragoza lucha por salir del infierno de la Primera Federación con un equipo totalmente renovado. Tras el descenso de categoría, el club maño apostó por una auténtica revolución con el objetivo de iniciar desde cero un nuevo proyecto. Tras años de decepciones, la entidad blanquilla anhela sus años gloriosos, aunque Juan Carlos Cordero cree que el problema va más allá de lo deportivo.

El que fuera el líder de la parcela deportiva en el Zaragoza ha concedido una entrevista a Radio Cádiz SER. Allí, el director deportivo analizó la complicada situación del conjunto zaragocista y la comparó con el club gaditano.

Juan Carlos Cordero deja en mal lugar al Real Zaragoza

Cordero realizó una reflexión sobre ambas entidades que, más allá de los resultados deportivos, engloba a los propios clubes y sus aficiones: "Lo que sí que tienen en común no solamente Zaragoza, Cádiz, también Tenerife, también Deportivo y Málaga, es que todos son clubes históricos con ciudades importantes que han pisado muchos años la primera categoría. Zaragoza si es cierto que ganó una competición europea, que ganó la Copa del Rey... El gran cambio que veo, o comparación mejor dicho con Zaragoza, es que realmente allí no vieron el cambio de jugar en Europa de ser de los primeros equipos clasificados en España... a la Segunda División".

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El director deportivo finalizó su comparación alabando al Cádiz: "En Zaragoza no vieron ese cambio ni se quisieron aclimatar a la realidad del fútbol. Te ponen, no es que te pongas tú, es que te ponen. Yo sí que veo que en Cádiz la afición, la gente, vosotros los periodistas en general y en este caso la directiva del Cádiz, propiedades, sí que han visto la realidad siempre del club. Vamos a recordar que también viene desde segunda edición B y se han tenido que remangar en todos los estamentos. Todas las partes que componen el Cádiz Club de Fútbol sí han visto el peligro de dónde venían".