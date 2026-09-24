La afición del Deportivo coincide tras la lesión de Aubameyang: "Ahora es su momento"

Ángel Cotán 24 SEP 2026 - 09:41h.

No es la única alternativa que valora la hinchada herculina

Iturralde alerta al resto de equipos de dos cambios arbitrales por el derbi madrileño: "Será peligrosa"

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El Deportivo de A Coruña ha recibido dos mazazos importantes en cuestión de horas. Tras la gran segunda mitad protagonizada ante un Real Betis de Champions League, el equipo de Antonio Hidalgo se marchaba al parón internacional con muy buenas sensaciones y un importante colchón de puntos. A partir de ahí, el alcance de la lesión de Marc Casadó y el palo recibido con Pierre-Emerick Aubameyang han cambiado el semblante de los aficionados.

El fútbol, en cuestión de días, cambia por completo. Dos comunicados oficiales por idéntico motivo dejan al equipo herculino sin dos de sus fichajes más importantes por un periodo de tiempo que oscilará entre los dos y tres meses.

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Antonio Hidalgo disfrutará de un largo parón de selecciones para pensar seriamente en las alternativas. El cambio de Casadó en el centro del campo apunta a ser de hombre por hombre, pero en el caso del delantero centro, su ausencia podría motivar un cambio de esquema.

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La afición del Deportivo coincide tras la lesión de Aubameyang

En este sentido, la afición del Deportivo de A Coruña no ha tardado en reaccionar al duro golpe recibido con la baja de su máximo goleador. Pese a la lesión de Aubameyang, un amplio sector de la hinchada blanquiazul entiende que Antonio Hidalgo tiene argumentos en la plantilla para sacar adelante esta situación.

De hecho, el técnico puede seguir apostando por una doble punta, manteniendo a Bil Nsongo y sustituyendo al gabonés por Zakaria Eddahchouri, un ariete que fue importante en el ascenso a LALIGA EA Sports el pasado curso.

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Sin embargo, la opinión más generalizada entre la afición deportivista parece apuntar a un nombre: Yeremay Hernández. Tras un inicio de temporada de menos a más tras superar sus dolencias físicas, son muchos los seguidores del Dépor que entienden que, sin Aubameyang en el campo, es el momento de dar un paso al frente.

Estos son algunos de los muchos ejemplos: