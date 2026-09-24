Los recortes de Jon Uriarte dejan a los jugadores del Athletic sin entradas para los partidos

Fran Fuentes 24 SEP 2026 - 07:37h.

Prosigue la sangría del presidente del Athletic dentro del club después de no haber clasificado a Europa

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Jon Uriarte continúa con su política de recortes en el Athletic Club. Si la entidad ya dejó sin comer en Lezama e Ibaigane al personal no deportivo del club, generando esto una gran polémica, y además se dejó sin invitaciones a los veteranos del club, ahora les llega el turno a los jugadores, que tampoco dispondrán de invitaciones para familiares y amigos durante los partidos.

Según informa el diario AS, los jugadores han perdido el privilegio de las seis entradas de las que disponían hasta ahora para San Mamés, para familia y amigos. De este modo, ahora no recibirán ninguna, teniendo que pagar de su bolsillo si quieren invitar a alguien al estadio para ver un partido del Athletic Club. Lo mismo sucede con los partidos fuera de casa, para los cuales el club tampoco gestionará entradas para sus jugadores, en aras de recortar gastos lo máximo posible. Una medida que también se extiende a los empleados de Lezama y a los veteranos del club.

En este sentido, la política de recortes afecta a todos los estamentos del club. Lo que sí han estipulado es que los jugadores tendrán prioridad para adquirir entradas para los partidos, aunque, eso sí, tendrán que pagarlas. De este modo, durante la reunión mantenida entre el presidente, Jon Uriarte, y los capitanes, se decidió que se gestionara así, y es una decisión en firme hasta, como poco, el regreso de LALIGA. En la plantilla, por su parte, no entienden esta decisión, ya que el Athletic Club sería el único equipo de las cinco grandes ligas que no tiene este detalle con sus jugadores.

Por otra parte, desde el club se alude a la necesidad de monetizar, permitiendo la entrada a parte de esas 11.000 personas que aún hay en lista de espera para poder abonarse al Athletic Club.