La vía de Unai Simón para ir a la gala del Balón de Oro 2026 tras su ausencia hace dos años

Juan Pérez 21 SEP 2026 - 18:58h.

LALIGA le da vía libre al guardameta al evitar poner el partido del Athletic el lunes de la gala

El uno por uno y notas del Athletic ante el Alavés en San Mamés con tres suspensos

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La victoria de España en el Mundial 2026 tiene una repercusión directa en la carrera por los premios de cara a la gala del Balón de Oro, donde un único jugador de LALIGA sale de los márgenes de Real Madrid y Barcelona. Unai Simón tiene el marco perfecto para viajar, esta vez sí, a París con la ilusión de levantar el Trofeo Yashin al mejor portero del mundo en una situación totalmente a la de 2024 donde acabó en el podio.

El segundo puesto de Unai Simón hace un par de años en el evento vuelve a la mente del aficionado del Athletic para refrendar a su guardameta como uno de los iconos internacionales. Su amor por los colores, por el club y por el compromiso reaparece en el recuerdo ahora que oficialmente, el jugador tiene la opción de viajar después de conocer los horarios de la jornada previa, donde el conjunto de Terzic evita la jornada del lunes. Y es que es ese el día elegido para la alfombra roja y la entrega de premios.

En 2024 la película se escribía sola a sabiendas de la vinculación de Unai con el club. El guardameta decidió quedarse en Lezama para focalizarse en su recuperación mientras sus compañeros jugaban en Mallorca. Pudo viajar a la gala del Balón de Oro 2024, pero prefirió quedarse en Bilbao a pesar de que estaba entre los favoritos para ganar el título.

Entonces no viajó a París a pesar de llevar consigo el estandarte de una temporada impoluta, porque el entonces Zamora de LALIGA EA Sports tenía un bagaje enorme: la victoria en la Copa del Rey, la clasificación para la UEFA Europa League y la conquistar de la Eurocopa. La cuestión es qué harán tanto club y jugador ante un panorama aún más positivo, porque tiene el soporte como para soñar con la victoria.

La clave puede estar en el balance de los próximos tres partidos hasta entonces, porque el Athletic chocará contra Rayo Vallecano, Valencia y Getafe en esos encuentros. Si la situación del club mejora, es lógico imaginar el viaje del guardameta, pero no sería extraño dar un paso similar al de hace dos años si no hay confirmación definitiva del premio. Un honor marcado por la selección que define el triunfo de Lezama una vez más desde la propia nominación.