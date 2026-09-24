Javier Aguirre cambia todo el plan del Valencia y toma una decisión en el mercado libre

Ángel Cotán 24 SEP 2026 - 11:38h.

El mexicano ya está en Valencia

Javier Aguirre habla como valencianista: "El Valencia era un fortín y quiero que vuelva a serlo"

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Javier Aguirre ya está en Valencia. Tras unos días de incertidumbre, el club ché confirmó el pasado miércoles la contratación del veterano técnico para cambiar el rumbo de la temporada en LALIGA EA Sports. Desde su llegada, Braulio Vázquez priorizó la contratación del nuevo entrenador y siempre tuvo entre sus primeras opciones al mexicano. Ahora, con el 'Vasco' ya en casa, sus decisiones cambian todo el plan inicial.

Nada más aterrizar, Javier Aguirre se ha puesto manos a la obra. Consciente de la complicada situación liguera del Valencia CF, el flamante entrenador disfrutará de más de dos semanas completas para preparar su debut ante el Racing de Santander en El Sardinero. Y no quiere perder el tiempo. Saludo a la plantilla nada más llegar, chándal y a trabajar.

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Javier Aguirre cambia el plan del Valencia y decide en el mercado libre

En un principio, el equipo valencianista iba a disfrutar de un fin de semana libre, pero Javier Aguirre ha optado por cancelarlo. Entre los aficionados se entiende esta primera decisión como un claro toque de atención a la plantilla con sesiones ya programadas para este jueves, viernes y sábado. Pese a lo pactado con el equipo, Paterna solo cerrará sus puertas el próximo domingo, siendo este el único día de descanso en el Valencia CF tras tres jornadas de entrenamientos que se esperan intensas.

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La mano de Javier Aguirre no solo llega a lo estrictamente deportivo, sino que también a los despachos. Tras analizar la plantilla que tendrá entre manos, y como avanza el periodista Matteo Moretto en Radio MARCA, el entrenador mexicano descarta la posibilidad de acudir al mercado de futbolistas libres.

De esta forma, el experimentado técnico deposita su máxima confianza en los futbolistas que tiene en nómina el Valencia, aunque sí confía en reforzarse en un mercado de invierno que aún queda muy lejos para Javier Aguirre.